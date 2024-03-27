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Published Сегодня, 07:29

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На СВО убили 46-летнего военного из Пермского края

На СВО убили 46-летнего военного из Пермского края

27 марта 2024, 07:29
Фото: 1MI / vk.com/public183771914
Мужчины не стало в середине марта.

Чиновники из Александровского городского округа сообщили о гибели 46-летнего военного на СВО. Павел Констанц родился 23 февраля 1978 года. Был убит 15 марта 2024 года. Даты прощания с военным пока нет.

СВО России на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Сроки ее завершения неизвестны. Власти отмечают, что она завершится в момент достижения всех поставленных целей. Власти Пермского края сообщают о погибших в социальных сетях. 

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#Военная операция на Украине#Пермь
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