Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Чиновники из Александровского городского округа сообщили о гибели 46-летнего военного на СВО. Павел Констанц родился 23 февраля 1978 года. Был убит 15 марта 2024 года. Даты прощания с военным пока нет.
СВО России на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Сроки ее завершения неизвестны. Власти отмечают, что она завершится в момент достижения всех поставленных целей. Власти Пермского края сообщают о погибших в социальных сетях.