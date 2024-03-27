Начальник колонии для осужденных силовиков остался в СИЗО

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
Пермский краевой суд сегодня, 27 марта, рассмотрел апелляционную жалобу на арест в СИЗО начальника ИК-37 Ильи Асламова. Он просил назначить ему меру пресечения, не связанную с ограничением свободы.
Как передает журналист Properm.ru из зала суда, в качестве свидетеля, кроме дочери Асламова, защита привлекла бывшего директора парка им. Горького Игоря Оболонкова. По словам адвокатов, это близкий друг Асламова.
Защита обвиняемого вновь попросила провести заседание в закрытом режиме. По их словам, проведение заседания в открытом режиме может сказаться на судьбе их подзащитного. Они ссылались на то, что будут оглашаться медицинские данные Асламова, а его вина не доказана. Как говорят адвокаты, подзащитный — человек непростой, занимающий немалую должность, имеет регалии.
Прокурор Екатерина Захарова напомнила, что рассматривается коррупционное преступление, не попадающее под ранг секретности. Суд не усмотрел оснований для запрета для участия СМИ, запретив лишь фото и видеосъемку. Адвокат Асламова пыталась потребовать от журналиста Properm.ru не пользоваться смартфоном, однако судья Наталья Погодаева попросила защитников не пререкаться.
Защита попросила приобщить к материалам дела документы, о том, что Асламов не сможет скрыться, поскольку по роду деятельности ему был запрещен выезд из страны. Также он приобщил справки о состоянии здоровья и доходов и характеристики.
В жалобе адвокат Владимир Юрченко указал, что в СИЗО его подзащитного отправили незаконно — следствие не представило доказательств, что он может скрыться. По мнению защиты, суд арестовал Асламова только из-за тяжести инкриминируемого ему преступления.
В материалах дела указывается, что преступления Асламов совершал в 2022–2023 годах, а следствие основывает обвинение только на показаниях одного из осужденных и его супруги. Адвокаты считают, что их подзащитного оговорили. Сам подсудимый заявил, что 35 лет честно служил и скрываться не собирается. Он указал, что «не будет давить на осужденного, выступившего свидетелем по делу, который приговорен к 18 годам и отбывает наказание в ростовской области, хотя имел возможность». «Меня оговорили», — воскликнул Асламов.
Также адвокаты утверждают, что жалоба осужденного поступила еще год назад, после чего началась проверка. Но Асламов за это время не пытался никак воспрепятствовать действиям силовиков. «Это не какой-нибудь босяк с улицы», — характеризовал адвокат Юрченко своего подзащитного. Он вновь напомнил о наградах и правительственных грамотах Асламова и попросил назначить ему домашний арест.
По имеющейся информации, речь идет об осужденном Руслане Алиеве. Ранее о нем сообщала общественница Оксана Асауленко. Он написал жалобу, что Асламов и его предшественник Андрей Шварев вымогали у него несколько миллионов. По мнению же адвокатов, верить словам осужденных нельзя, а их доверитель не мог совершить никаких противоправных действий. Столько лет отдано службе и государству — это просто попустительство кадрами, считает сторона защиты. Были перечислены награды, такие как за отличие в службе и памятная медаль казака, 80 лет оперативной службы УИС и другие. Среди наград есть и благодарности как директору парка «Ермак» в Чусовом за представленную возможность для отдыха осужденных подростков.
Гособвинитель Екатерина Захарова заявила, что сейчас суд изучает не доказательства вины, а свидетельство причастности. А называть свидетеля человеком второго сорта, просто некорректно, напомнила прокурор. Она также напомнила, что свидетели по делу — подчиненные Асламова и осужденные, поэтому важно оградить их от попыток давления. По заявлению прокурора, хоть человек и характеризовался ранее положительно, но ему предъявлено обвинение в особо тяжком преступлении.
В суде в качестве свидетеля была допрошена дочь, которая показала, что они с сестрой готовы предоставить для домашнего ареста в Перми квартиру и содержать отца. Также семья готова внести залог на сумму миллион и более. Дочь заявила, что ее отец не заслужил такой же меры пресечения как террористы из «Крокуса».
Свидетель и коллега как экс-директор парка культуры и отдыха Игорь Оболонков был привлечен защитой как свидетель о личных качествах своего знакомого. Он спросил в первую очередь, может ли он задавать вопросы суду. Оболонков сказал, что знает Асламова как друга более 15 лет. Их познакомил Леонард Постников. «Он человек жесткий, принципиальный и добрый», — говорит Оболонков. «Для меня было шоком и как говорит Станиславский: не верю», — восклицал свидетель.
Как стало известно редакции Properm.ru, подозреваемый в покушение на посредничество при передаче Асламову взятки предприниматель Олег Попов не стал обжаловать свой арест в СИЗО. Попов — владелец предприятий «Трейдуниверсал» и «Кедр», поставлявших в ИК-35 и ИК-37 пиломатериалы. Он был задержан вместе с Асламовым 18 марта на территории ИК-35.
Асламов руководит ИК-37 для осужденных силовиков с 2021 года, до 2017 года он возглавлял ИК-10, находящуюся также в Чусовском районе. Между тем, как он покинул пост начальника ИК-10 и возглавил ИК-37, уходил на пенсию и возглавлял парк «Ермак».
Свердловский районный суд 19 марта избрал меру пресечения начальнику исправительной колонии №37 строгого режима Илье Асламову и предпринимателю Олегу Попову. Подозреваемые пробудут под стражей два месяца — до 17 мая.
Илья Асламов подозревается в покушение на получение взятки (ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 290), а Олег Попков является взяткодателем (ст. 291.1 УК РФ).