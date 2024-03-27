Начальник колонии для осужденных силовиков остался в СИЗО

По имеющейся информации, речь идет об осужденном Руслане Алиеве. Ранее о нем сообщала общественница Оксана Асауленко. Он написал жалобу, что Асламов и его предшественник Андрей Шварев вымогали у него несколько миллионов. По мнению же адвокатов, верить словам осужденных нельзя, а их доверитель не мог совершить никаких противоправных действий. Столько лет отдано службе и государству — это просто попустительство кадрами, считает сторона защиты. Были перечислены награды, такие как за отличие в службе и памятная медаль казака, 80 лет оперативной службы УИС и другие. Среди наград есть и благодарности как директору парка «Ермак» в Чусовом за представленную возможность для отдыха осужденных подростков.