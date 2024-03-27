Назван размер самого дорогого перелета из Перми и обратно

В Пермском крае с начала года самый дорогой перелет из Перми обошелся в 694 тыс. рублей. В эту стоимость входили два билета бизнес-класса из Перми на Пхукет и обратно, сообщает РБК Пермь со ссылкой на сервис OneTwoTrip.