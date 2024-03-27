Назван размер самого дорогого перелета из Перми и обратно

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
В Пермском крае с начала года самый дорогой перелет из Перми обошелся в 694 тыс. рублей. В эту стоимость входили два билета бизнес-класса из Перми на Пхукет и обратно, сообщает РБК Пермь со ссылкой на сервис OneTwoTrip.
За какие билеты пермяки отдавали больше всего денег:
Ранее Пермьстат отмечал, что в феврале 2024 года стоимость пассажирских авиаперевозок увеличилась в 1,4 раза, услуг в сфере зарубежного туризма — на 13,3%.