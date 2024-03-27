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Самый дорогой перелет из Перми и обратно обошелся почти в 700 тысяч рублей

Назван размер самого дорогого перелета из Перми и обратно

27 марта 2024, 07:01
Фото: ideogram.ai

Самый дорогой перелет из Перми и обратно обошелся почти в 700 тысяч рублей

Самым дорогим стал перелет на курорт в Таиланде и обратно.

В Пермском крае с начала года самый дорогой перелет из Перми обошелся в 694 тыс. рублей. В эту стоимость входили два билета бизнес-класса из Перми на Пхукет и обратно, сообщает РБК Пермь со ссылкой на сервис OneTwoTrip.

За какие билеты пермяки отдавали больше всего денег:

  • четыре билеты в Стамбул и обратно — 445 тыс. рублей;
  • три билета в бизнес-классе на Гоа и обратно — 239 тыс. рублей;
  • четыре билета в бизнес-классе в Санкт-Петербург и обратно — 204 тыс. рублей;
  • один билет экономкласса из Перми в Шанхай — 176 тыс. рублей.

Ранее Пермьстат отмечал, что в феврале 2024 года стоимость пассажирских авиаперевозок увеличилась в 1,4 раза, услуг в сфере зарубежного туризма — на 13,3%.

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