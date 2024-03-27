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Отец вывел из горящего дома семью в Пермском крае

Отец вывел из горящего дома семью в Пермском крае

27 марта 2024, 04:56
Фото: ideogram.ai
В огне никто не пострадал.

В Пермском крае отец спас семью на пожаре. По данным МЧС, сообщение о пожаре в деревне Исаковка поступило 25 марта в 23:07. На место выехали 19 человек и шесть единиц техники. В момент прибытия первых подразделений установлено, что горела кровля и стены одноэтажного дома.

До прибытия пожарных мужчина спас четырех человек: жену и троих детей. Он разбудил их и вывел на свежий воздух. Никто не пострадал. Площадь пожара составила 48 кв м. Пожал ликвидировали в 23:27. Предварительная причина возникновения огня — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

В МЧС России по Пермскому краю рекомендуют установить в жилье автономный пожарный извещатель. Этот прибор реагирует на дым и издает громкий звук.

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#Пермь#Пожар#Мчс
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