Отец вывел из горящего дома семью в Пермском крае

Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
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В Пермском крае отец спас семью на пожаре. По данным МЧС, сообщение о пожаре в деревне Исаковка поступило 25 марта в 23:07. На место выехали 19 человек и шесть единиц техники. В момент прибытия первых подразделений установлено, что горела кровля и стены одноэтажного дома.
До прибытия пожарных мужчина спас четырех человек: жену и троих детей. Он разбудил их и вывел на свежий воздух. Никто не пострадал. Площадь пожара составила 48 кв м. Пожал ликвидировали в 23:27. Предварительная причина возникновения огня — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
В МЧС России по Пермскому краю рекомендуют установить в жилье автономный пожарный извещатель. Этот прибор реагирует на дым и издает громкий звук.