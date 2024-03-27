Отец вывел из горящего дома семью в Пермском крае

В Пермском крае отец спас семью на пожаре. По данным МЧС, сообщение о пожаре в деревне Исаковка поступило 25 марта в 23:07. На место выехали 19 человек и шесть единиц техники. В момент прибытия первых подразделений установлено, что горела кровля и стены одноэтажного дома.