Отказался от брони и ушел на СВО. В Пермском крае простятся с сержантом

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
Чиновники из администрации Кизела сообщили о гибели на СВО еще одного жителя Прикамья — сержанта Юрия Попеля. Мужчина родился в 1978 году, работал бригадиром на железной дороге. У него была бронь от мобилизации, но он решил уйти на СВО добровольно. Контракт с Минобороны РФ заключил в ноябре 2022 года.
Прощание с военнослужащим пройдет 28 марта в ДК в Кизеле.
Частичная мобилизация в РФ была в сентябре 2022 года. Власти отмечали, что призвать для участия в спецоперации планируется 300 тыс. человек. Информацию о новых волнах мобилизации чиновники называют недостоверной.