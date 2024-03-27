Отказался от брони и ушел на СВО. В Пермском крае простятся с сержантом

Чиновники из администрации Кизела сообщили о гибели на СВО еще одного жителя Прикамья — сержанта Юрия Попеля. Мужчина родился в 1978 году, работал бригадиром на железной дороге. У него была бронь от мобилизации, но он решил уйти на СВО добровольно. Контракт с Минобороны РФ заключил в ноябре 2022 года.