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В Пермском крае простятся с сержантом, отказавшимся от брони ради СВО

Отказался от брони и ушел на СВО. В Пермском крае простятся с сержантом

27 марта 2024, 07:53
Фото: vk.com/kizeladm59 / 1MI

В Пермском крае простятся с сержантом, отказавшимся от брони ради СВО

Похороны мужчины состоятся завтра.

Чиновники из администрации Кизела сообщили о гибели на СВО еще одного жителя Прикамья — сержанта Юрия Попеля. Мужчина родился в 1978 году, работал бригадиром на железной дороге. У него была бронь от мобилизации, но он решил уйти на СВО добровольно. Контракт с Минобороны РФ заключил в ноябре 2022 года.

Прощание с военнослужащим пройдет 28 марта в ДК в Кизеле.

Частичная мобилизация в РФ была в сентябре 2022 года. Власти отмечали, что призвать для участия в спецоперации планируется 300 тыс. человек. Информацию о новых волнах мобилизации чиновники называют недостоверной.

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#Военная операция на Украине#Пермь
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