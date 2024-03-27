Пермский аграрный университет будет сотрудничать с вузом из Зимбабве

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
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Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика Д. Н. Прянишникова (ПГАТУ) будет сотрудничать с Технологическим университетом Чинхойи из Зимбабве.
В ПГАТУ отмечают, что соглашение позволит расширить научные и образовательные связи между университетами. Оно направлено на подготовку высококвалифицированных кадров для сельского хозяйства и агроинженерии. Вузы будут реализовывать совместные исследовательские проекты, научные мероприятия, программы обмена для сотрудников и студентов. Также будут разрабатываться совместные научные и учебные программы.
Технологический университет Чинхой — государственное некоммерческое учебное заведение. Вуз основан в 2001 году, является одним из самых молодых в стране.
Ранее ПГАТУ и 16 другим вузам предложили принять участие в деловом форуме «Россия-Зимбабве», он пройдет с 23 по 27 апреля в городе Булавайо.