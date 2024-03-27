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Пермский аграрный университет будет сотрудничать с вузом из Зимбабве

Пермский аграрный университет будет сотрудничать с вузом из Зимбабве

27 марта 2024, 05:40
Фото: vk.com/pgatu_perm
В рамках сотрудничества предусмотрены программы обмена студентами.

Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика Д. Н. Прянишникова (ПГАТУ) будет сотрудничать с Технологическим университетом Чинхойи из Зимбабве.

В ПГАТУ отмечают, что соглашение позволит расширить научные и образовательные связи между университетами. Оно направлено на подготовку высококвалифицированных кадров для сельского хозяйства и агроинженерии. Вузы будут реализовывать совместные исследовательские проекты, научные мероприятия, программы обмена для сотрудников и студентов. Также будут разрабатываться совместные научные и учебные программы.

Технологический университет Чинхой — государственное некоммерческое учебное заведение. Вуз основан в 2001 году, является одним из самых молодых в стране.

Ранее ПГАТУ и 16 другим вузам предложили принять участие в деловом форуме «Россия-Зимбабве», он пройдет с 23 по 27 апреля в городе Булавайо.

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