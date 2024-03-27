Пермский аграрный университет будет сотрудничать с вузом из Зимбабве

В ПГАТУ отмечают, что соглашение позволит расширить научные и образовательные связи между университетами. Оно направлено на подготовку высококвалифицированных кадров для сельского хозяйства и агроинженерии. Вузы будут реализовывать совместные исследовательские проекты, научные мероприятия, программы обмена для сотрудников и студентов. Также будут разрабатываться совместные научные и учебные программы.