Пермячка к 18 годам весила 10 килограммов. Лишь через суд семья Вики добилась питания

«Мне тогда посоветовали обратиться в „Дедморозим“, и врач подобрала нам оптимальную лечебную смесь, — рассказывает Ольга. — Мы получили её в детской поликлинике бесплатно, но когда Вике исполнилось 18 лет, ситуация изменилась. В больнице для взрослых нам отказали, и мы снова обратились в „Дедморозим“. Нас и в этот раз поддержали, за что я очень благодарна. Пока мы вместе со специалистом по социально-правовой работе Дарьей готовили документы, мне даже звонили из прокуратуры: мы на вашей стороне. В начале марта мы получили первые 20 банок нужной смеси, в решении суда есть формулировка, что дочь будет получать питание до того времени, пока нуждается».