Пермячка лишилась свободы за отказ помогать сыну-инвалиду

Приставы отмечают, что сначала женщине назначили обязательные работы, но это ни на что не повлияло. Затем на нее возбудили уголовное дело. Суд приговорил женщину к году лишения свободы условно, но сумма алиментов продолжала увеличиваться, превысила уже 500 тыс. рублей. Было возбуждено еще одно уголовное дело. На этот раз мать отправили в колонию на год.