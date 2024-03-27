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Published Сегодня, 03:18

Modified Сегодня, 03:20

Updated Сегодня, 03:20

Пермячка лишилась свободы за отказ помогать сыну-инвалиду

Пермячка лишилась свободы за отказ помогать сыну-инвалиду

27 марта 2024, 03:18
Фото: ideogram.ai
Женщина не выплачивали алименты с 2012 года.

42-летняя пермячка лишилась свободы из-за отказа выплачивать алименты. По данным пресс-службы ГУ ФССП России по Пермскому краю, с 2012 года женщина должна была каждый месяц перечислять деньги на содержание сына-инвалида. В 2024 году парень достигнет совершеннолетия, но все это время пермячка так и не платила алименты, официально не работала.

Приставы отмечают, что сначала женщине назначили обязательные работы, но это ни на что не повлияло. Затем на нее возбудили уголовное дело. Суд приговорил женщину к году лишения свободы условно, но сумма алиментов продолжала увеличиваться, превысила уже 500 тыс. рублей. Было возбуждено еще одно уголовное дело. На этот раз мать отправили в колонию на год.

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#Пермь#Детский мир#Алименты
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