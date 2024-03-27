Пермячка лишилась свободы за отказ помогать сыну-инвалиду

Posted Сегодня, 03:18
Published Сегодня, 03:18
Modified Сегодня, 03:20
Updated Сегодня, 03:20
42-летняя пермячка лишилась свободы из-за отказа выплачивать алименты. По данным пресс-службы ГУ ФССП России по Пермскому краю, с 2012 года женщина должна была каждый месяц перечислять деньги на содержание сына-инвалида. В 2024 году парень достигнет совершеннолетия, но все это время пермячка так и не платила алименты, официально не работала.
Приставы отмечают, что сначала женщине назначили обязательные работы, но это ни на что не повлияло. Затем на нее возбудили уголовное дело. Суд приговорил женщину к году лишения свободы условно, но сумма алиментов продолжала увеличиваться, превысила уже 500 тыс. рублей. Было возбуждено еще одно уголовное дело. На этот раз мать отправили в колонию на год.