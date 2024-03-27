Пермяк пытался убить ножом двух женщин

Вечером 23 марта между 49-летним мужчиной и его 36-летней знакомой в одном из общежитий, расположенном в Кировском районе, произошла ссора. В ее ходе мужчина нанес удары ножом женщине. Кроме того, мужчина бил ножом свою 40-летнюю супругу, которая попыталась его остановить. После совершенного преступления мужчина с места происшествия скрылся.