Пермяк пытался убить ножом двух женщин

Posted Сегодня, 15:23
Published Сегодня, 15:23
Modified Сегодня, 15:24
Updated Сегодня, 15:24
Житель Кировского района Перми пытался убить двух женщин. Сейчас мужчина заключен под стражу, сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.
Вечером 23 марта между 49-летним мужчиной и его 36-летней знакомой в одном из общежитий, расположенном в Кировском районе, произошла ссора. В ее ходе мужчина нанес удары ножом женщине. Кроме того, мужчина бил ножом свою 40-летнюю супругу, которая попыталась его остановить. После совершенного преступления мужчина с места происшествия скрылся.
Женщины с полученными травмами были госпитализированы. Оперативники задержали мужчину. По ходатайству следствия судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В отношении 49-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство 2 лиц, то есть по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц).
В настоящее время следователями произведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты предметы и объекты, указывающие на причастность мужчины к совершенному преступлению, назначены и проводятся судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, продолжается проведение следственных и процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.