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Posted Сегодня, 15:23

Published Сегодня, 15:23

Modified Сегодня, 15:24

Updated Сегодня, 15:24

Пермяк пытался убить ножом двух женщин

Пермяк пытался убить ножом двух женщин

27 марта 2024, 15:23
Фото: 1MI
По счастливой случайности жертвы мужчины остались живы.

Житель Кировского района Перми пытался убить двух женщин. Сейчас мужчина заключен под стражу, сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.

Вечером 23 марта между 49-летним мужчиной и его 36-летней знакомой в одном из общежитий, расположенном в Кировском районе, произошла ссора. В ее ходе мужчина нанес удары ножом женщине. Кроме того, мужчина бил ножом свою 40-летнюю супругу, которая попыталась его остановить. После совершенного преступления мужчина с места происшествия скрылся.

Женщины с полученными травмами были госпитализированы. Оперативники задержали мужчину. По ходатайству следствия судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В отношении 49-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство 2 лиц, то есть по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц).

В настоящее время следователями произведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты предметы и объекты, указывающие на причастность мужчины к совершенному преступлению, назначены и проводятся судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, продолжается проведение следственных и процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

#Происшествия#Общество#Суд#Пермь#Уголовное дело#Попытка убийства
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