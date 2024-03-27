Пермяки заметили масляное пятно на Каме длиной в несколько километров

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
Жители Перми обнаружили большое масляное пятно на Каме. Оно растянулось на несколько километров. Фотографии очевидца с места происшествия опубликовал телеграм-канал «ЧП ДТП Пермь».
«Кама, чуть ниже шлюза, ориентир Соликамская 307. Загрязнение горюче-смазочными материалами, запах нефтепродуктов и масляное пятно на воде на несколько километров», — пишет пермяк.
Изданию «59.RU» в Западно-Уральском отделении Роспотребнадзора уточнили, что на берез реки выехал дежурный инспектор Росприроднадзора.