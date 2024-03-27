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Published Сегодня, 12:13

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Updated Сегодня, 12:21

Пермяки заметили масляное пятно на Каме длиной в несколько километров

Пермяки заметили масляное пятно на Каме длиной в несколько километров

27 марта 2024, 12:13
Фото: ЧП ДТП Пермь
На место выехал дежурный инспектор Росприроднадзора.

Жители Перми обнаружили большое масляное пятно на Каме. Оно растянулось на несколько километров. Фотографии очевидца с места происшествия опубликовал телеграм-канал «ЧП ДТП Пермь».

«Кама, чуть ниже шлюза, ориентир Соликамская 307. Загрязнение горюче-смазочными материалами, запах нефтепродуктов и масляное пятно на воде на несколько километров», — пишет пермяк.

Изданию «59.RU» в Западно-Уральском отделении Роспотребнадзора уточнили, что на берез реки выехал дежурный инспектор Росприроднадзора.

Фото: ЧП ДТП Пермь
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#Пермь#Роспотребнадзор#Кама#Загрязнение#Нефтепродукты#Масляное пятно
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