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Posted Сегодня, 11:44

Published Сегодня, 11:44

Modified Сегодня, 11:46

Updated Сегодня, 11:46

Появилось бесплатное приложение для обмена геолокацией

Появилось бесплатное приложение для обмена геолокацией

27 марта 2024, 11:44
Приложение пока находится на начальном этапе развития.

Стала доступна бета-версия приложения от МТС для обмена местоположением. Оно называется «Кто/Где». Его функционал заключается в передаче данных о геолокации между людьми.

Местоположение обновляется в реальном времени, можно видеть, как человек двигается из одного места в другое. Если GPS сигнал пропадет, то будет сохранена последняя точка геолокации.

Приложение бесплатное, встроенные покупки отсутствуют. Оно для iOS и Android. Разработчики уточняют, что в будущем в приложении появится возможно оставлять сообщений, отправлять стикеры, устанавливать статусы.

Руководитель блока цифровых продуктов МТС Максим Лаптев пояснил, что геосоциальные карты начали набирать популярность несколько лет назад. Сейчас приложениями с таким функционалом пользуются около 9 млн человек в России. За прошлый год число пользователей выросло на 40%.

«Мы запустили в экспериментальном формате приложение „Кто/Где“, в котором можно видеть, где находятся близкие и друзья, что они планируют делать», — пояснил Лаптев.
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