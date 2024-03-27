Появилось бесплатное приложение для обмена геолокацией

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
Стала доступна бета-версия приложения от МТС для обмена местоположением. Оно называется «Кто/Где». Его функционал заключается в передаче данных о геолокации между людьми.
Местоположение обновляется в реальном времени, можно видеть, как человек двигается из одного места в другое. Если GPS сигнал пропадет, то будет сохранена последняя точка геолокации.
Приложение бесплатное, встроенные покупки отсутствуют. Оно для iOS и Android. Разработчики уточняют, что в будущем в приложении появится возможно оставлять сообщений, отправлять стикеры, устанавливать статусы.
Руководитель блока цифровых продуктов МТС Максим Лаптев пояснил, что геосоциальные карты начали набирать популярность несколько лет назад. Сейчас приложениями с таким функционалом пользуются около 9 млн человек в России. За прошлый год число пользователей выросло на 40%.
«Мы запустили в экспериментальном формате приложение „Кто/Где“, в котором можно видеть, где находятся близкие и друзья, что они планируют делать», — пояснил Лаптев.