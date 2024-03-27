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Кикшеринг Urent продолжит работу в Перми, несмотря запрет для парковки в центре

Репрессивные изменения для самокатов в Перми создадут нагрузку на автобусы

27 марта 2024, 02:50
Фото: 1MI

Кикшеринг Urent продолжит работу в Перми, несмотря запрет для парковки в центре

Самокаты чаще всего использовали как альтернативу другим видам транспорта.

Сервис по прокату электросамокатов Urent продолжит работу в Перми, несмотря на изменения правил благоустройства. По новым правилам самокаты можно парковать только на велопарковках, при этом велопарковки в центре города не предусмотрены.

В Urent пояснили Properm.ru, что новые ограничения позволят им работать, но возможностей для использования самокатов для пермяков станет существенно меньше.

«Мы продолжаем призывать город к созданию рабочей группы с привлечением бизнеса и выработке совместно согласованного плана организации дорожного движения в Перми с пересмотром правил благоустройства», — пояснили в Urent.

В Urent отметили, что 60% пользователей используют самокаты не для развлечения, а как транспорт. При этом в центре города самокаты использовали активнее всего, особенно, в часы-пик.

«Ограничения убьют для этих пользователей смысл использоваться самокаты как транспорт. Им теперь придется выбирать другие виды транспорта, создавая дополнительную нагрузку на городскую инфраструктуру, либо выбирать личные самокаты — которые не имеют ограничения скорости и вообще никак не контролируются», — добавили в Urent.

В сервисе отметили, что в этом году к старту сезона запустили тестирование на знание правил дорожного движения в приложении. Также запущен внутренний рейтинг пользователей. Пользователи с большим количеством нарушений грозит блокировка.

Также будет увеличен контроль за организацией парковки самокатов в Перми. В компании рассчитывают, что власти оценят эти усилия и это приведет к конструктивному диалогу.

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#Пермская езда#Пермь#Электросамокаты#Правила благоустройства#Самокаты
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