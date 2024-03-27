Рейс «Победы» вылетел из Перми в Москву позже из-за неисправности

Кроме того, судя по расписанию, со значительным опозданием из Перми в Москву вылетел второй рейс «Победы» — PBD434. Вместо расчетного времени 5:30 местного он отправился в столичное Внуково в 14:46. Причина задержки вылета не сообщается.