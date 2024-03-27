Рейс «Победы» вылетел из Перми в Москву позже из-за неисправности

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
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Updated Сегодня, 10:20
Сегодня, 27 марта, утренний рейс «Победы» из Перми в Москву вылетел с опозданием из-за неисправности. Как сообщает Telegram-канал AVIAINCIDENT, в 04:09 (мск) экипаж ВС доложил о прерванном взлете и-за перегрева противообледененительной системы двигателя. В 04:16 зарулил обратно на стоянку.
Как указывается в сообщении, речь идет о Boeing 738 рейса PBD6512 Пермь — Москва (Шереметьево), эксплуатант авиакомпания «Победа». Судя по расписанию Большого Савино, рейс должен был вылететь в 6:00 местного времени, но реально вылетел в 6:27.
Кроме того, судя по расписанию, со значительным опозданием из Перми в Москву вылетел второй рейс «Победы» — PBD434. Вместо расчетного времени 5:30 местного он отправился в столичное Внуково в 14:46. Причина задержки вылета не сообщается.