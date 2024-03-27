Семьи из Прикамья приняли участие в федеральном проекте

Расскажем подробнее об одной из семей, которые приняли участие в проекте — это многодетная семья Безумовых из семьи. У Светланы и Алексея шесть детей, самой старшей дочери уже исполнилось 20 лет, а младшей всего два года. По словам Светланы, такие инициативы как федеральный проект позволяют семьям сплотиться, провести время вместе, наладить контакт друг с другом.