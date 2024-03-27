Семьи из Прикамья приняли участие в федеральном проекте

Posted Вчера, 15:34
Published Вчера, 15:34
Modified Сегодня, 05:52
Updated Сегодня, 05:52
В марте 2024 года в Прикамье несколько тысяч семей стали частью федерального проекта «Всей семьей». По данным пресс-службы правительства Пермского края, в рамках этого проекта семьи из региона посещали спортивные, а также культурные мероприятия. Речь идет о матчах по хоккею, баскетболу, о праздничных концертах, масленичной ярмарке.
На каждом мероприятии семьям в Прикамье помогали волонтеры федерального проекта. Они рассказывали пермякам о процедуре прохождения регистрации для участия в событиях, дарили призы за участие. Для проекта были придуманы специальные хештеги: #всейсемьей #всейсемьей59.
Расскажем подробнее об одной из семей, которые приняли участие в проекте — это многодетная семья Безумовых из семьи. У Светланы и Алексея шесть детей, самой старшей дочери уже исполнилось 20 лет, а младшей всего два года. По словам Светланы, такие инициативы как федеральный проект позволяют семьям сплотиться, провести время вместе, наладить контакт друг с другом.
Глава Прикамья Дмитрий Махонин пояснял, что в России 2024 год объявлен годом семьи, в этом году должны провести множество мероприятий как для детей, так и для родителей.
Федеральный проект начали реализовывать в РФ еще в конце 2023 года. Стать его частью может любой. Для этого нужно выполнить несколько тематических заданий до 29 марта. Самые активные участники проекта получат награды, например, семейные туры по стране.
Для участия в проекте необходимо зарегистрироваться на сайте всейсемьей.рф. Итоги конкурса и объявление победителей состоится уже в апреле.