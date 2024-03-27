Следственный комитет располагает заявлениями от пропаже 143 людей в «Крокусе»

Posted Сегодня, 14:57
Published Сегодня, 14:57
Modified Сегодня, 14:59
Updated Сегодня, 14:59
В Следственный комитет РФ поступило 143 заявления от потерпевших о пропаже их родных или близких людей в результате террористического акта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает Следком.
На данный момент опознано 84 тела погибших, в том числе тела пятерых детей в возрасте от 9 до 16 лет. В целях установления личностей остальных погибших проводятся молекулярно-генетические экспертизы.
Следователи и криминалисты СК России продолжают осмотр места происшествия. Проводится исследование обширной площади, подвергшейся термическому воздействию и разрушению, изымаются вещественные доказательства, имеющие значение для расследования. Также в рамках уголовного дела комплексно изучается вопрос обеспечения антитеррористической и противопожарной безопасности в здании.
Следствие анализирует использование обвиняемыми интернета для планирования и совершения преступления. Изучается информация, изъятая с различных технических устройств, находившихся в пользовании террористов.