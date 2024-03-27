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Следственный комитет располагает заявлениями от пропаже 143 людей в «Крокусе»

Следственный комитет располагает заявлениями от пропаже 143 людей в «Крокусе»

27 марта 2024, 14:57
Фото: МЧС РФ
На данный момент опознаны тела 84 погибших.

В Следственный комитет РФ поступило 143 заявления от потерпевших о пропаже их родных или близких людей в результате террористического акта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает Следком.

На данный момент опознано 84 тела погибших, в том числе тела пятерых детей в возрасте от 9 до 16 лет. В целях установления личностей остальных погибших проводятся молекулярно-генетические экспертизы.

Следователи и криминалисты СК России продолжают осмотр места происшествия. Проводится исследование обширной площади, подвергшейся термическому воздействию и разрушению, изымаются вещественные доказательства, имеющие значение для расследования. Также в рамках уголовного дела комплексно изучается вопрос обеспечения антитеррористической и противопожарной безопасности в здании.

Следствие анализирует использование обвиняемыми интернета для планирования и совершения преступления. Изучается информация, изъятая с различных технических устройств, находившихся в пользовании террористов.

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#Происшествия#Теракт#Москва#Нападение на "Крокус Сити Холл"#Крокус Сити Холл#Следком РФ
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