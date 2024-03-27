Сотрудники полиции провели профилактические мероприятия в торговых центрах Перми

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
В пермских торговых центрах сотрудниками полиции проведены профилактические мероприятия. Под контроль правоохранительных органов попали четыре торгово-развлекательных центрах Индустриального, Свердловского и Ленинского районов. Об этом сообщило Управление МВД России по Перми во ВКонтакте.
Патрулирование территорий было совершено инспекторами по делам несовершеннолетних Управления МВД совместно с представителями комиссии по делам несовершеннолетних (КДН) и ЗП, а также сотрудниками служб безопасности ТЦ. В целях обеспечения общественного порядка были проведены профилактические беседы с несовершеннолетними, находящимися в ТРК без родителей или иных законных представителей.
В ходе проверки выявлено пять подростков, совершивших правонарушения. «В отношении одного несовершеннолетнего составлен протокол об административном правонарушении по ст. 6.24 КоАП РФ (нарушение установленного ФЗ о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах, в отношении остальных проводится проверка).
Во время проверки прилегающих территорий центров в отношении двух пермяков были составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ (распитие алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным законом).