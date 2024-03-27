Сотрудники полиции провели профилактические мероприятия в торговых центрах Перми

Патрулирование территорий было совершено инспекторами по делам несовершеннолетних Управления МВД совместно с представителями комиссии по делам несовершеннолетних (КДН) и ЗП, а также сотрудниками служб безопасности ТЦ. В целях обеспечения общественного порядка были проведены профилактические беседы с несовершеннолетними, находящимися в ТРК без родителей или иных законных представителей.