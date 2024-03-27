Утилизировать изношенные шины пермяки могут в специализированных организациях

Изношенные покрышки, как и другие твёрдые бытовые отходы, требуют утилизации и переработки на специализированных предприятиях. Их ни в коем случае нельзя сжигать, сбрасывать в водоёмы или складировать на контейнерных площадках, а также использовать в благоустройстве (устраивать ограждения, клумбы). Это наносит огромный вред экологии.