Утилизировать изношенные шины пермяки могут в специализированных организациях

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Использованные автомобильные шины, покрышки и камеры нельзя складировать на контейнерных площадках, они относятся к отходам 4-го класса опасности, поэтому подлежат специальной утилизации или переработке. Об этом пермякам напоминают в пресс-службе мэрии.
Изношенные покрышки, как и другие твёрдые бытовые отходы, требуют утилизации и переработки на специализированных предприятиях. Их ни в коем случае нельзя сжигать, сбрасывать в водоёмы или складировать на контейнерных площадках, а также использовать в благоустройстве (устраивать ограждения, клумбы). Это наносит огромный вред экологии.
Кроме того, Правилами благоустройства города Перми запрещается складировать отработанные автомобильные шины на местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов, за нарушение предусмотрена административная ответственность.
В департаменте жилищно-коммунального хозяйства администрации Перми рассказали, куда можно сдать шины на утилизацию или переработку — как бесплатно, так и за плату.
Бесплатно это можно сделать, например, в ООО «Завод по переработке и утилизации» и в ООО «ЭкойлСевен».