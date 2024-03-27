properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:09

Published Сегодня, 11:09

Modified Сегодня, 11:11

Updated Сегодня, 11:11

Утилизировать изношенные шины пермяки могут в специализированных организациях

Утилизировать изношенные шины пермяки могут в специализированных организациях

27 марта 2024, 11:09
Фото: 1MI
Их нельзя складировать на контейнерных площадках из-за высокой опасности для окружающей среды.

Использованные автомобильные шины, покрышки и камеры нельзя складировать на контейнерных площадках, они относятся к отходам 4-го класса опасности, поэтому подлежат специальной утилизации или переработке. Об этом пермякам напоминают в пресс-службе мэрии.

Изношенные покрышки, как и другие твёрдые бытовые отходы, требуют утилизации и переработки на специализированных предприятиях. Их ни в коем случае нельзя сжигать, сбрасывать в водоёмы или складировать на контейнерных площадках, а также использовать в благоустройстве (устраивать ограждения, клумбы). Это наносит огромный вред экологии.

Кроме того, Правилами благоустройства города Перми запрещается складировать отработанные автомобильные шины на местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов, за нарушение предусмотрена административная ответственность.

В департаменте жилищно-коммунального хозяйства администрации Перми рассказали, куда можно сдать шины на утилизацию или переработку — как бесплатно, так и за плату.

Бесплатно это можно сделать, например, в ООО «Завод по переработке и утилизации» и в ООО «ЭкойлСевен».

#Касается каждого#Пермь#Экология#Утилизация#Утилизация отходов
Подпишитесь
Фото. Отходящие фасады, гололед и «елки» из грязи. Как Пермь встречает свою 301-ю весну
Сегодня, 12:10
Автор пермского «Счастья не за горами» не смог получить права на инсталляцию
Сегодня, 09:34
Рейс «Победы» вылетел из Перми в Москву позже из-за неисправности
Сегодня, 10:18
Репрессивные изменения для самокатов в Перми создадут нагрузку на автобусы
Сегодня, 02:50
Большое интервью с профессором медицины о проблеме, которую пациенты часто скрывают
Сегодня, 07:06
Пермячка к 18 годам весила 10 килограммов. Лишь через суд семья Вики добилась питания
Сегодня, 09:09
"