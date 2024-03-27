Утверждено обвинительное заключение похитителям нефти из Курашима

Полицейские на трассе Пермь-Екатеринбург задержали три автоцистерны, в которых перевозилась украденная из магистрального нефтепровода «ЛУКОЙЛа» нефть. Двигались автоцистерны в сопровождении внедорожника УАЗ «Патриот». На автомобиле оказались подставные госномера и стертый VIN. Двоим водителям КАМАЗов удалось сбежать.