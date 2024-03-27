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Утверждено обвинительное заключение похитителям нефти из Курашима

Утверждено обвинительное заключение похитителям нефти из Курашима

27 марта 2024, 16:46
Фото: 1MI
Ущерб, нанесенный «ЛУКОЙЛ-Пермь» оценивается в 1,1 миллион рублей.

Прокуратура Пермского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о похищении нефти в Курашиме. По делу обвиняемыми проходят пять человек.

Летом 2023 года обвиняемые сделали врезку в нефтепровод возле с. Курашим и совершили кражу нефти. Для вывоза похищенного они использовали грузовую технику.

Полицейские на трассе Пермь-Екатеринбург задержали три автоцистерны, в которых перевозилась украденная из магистрального нефтепровода «ЛУКОЙЛа» нефть. Двигались автоцистерны в сопровождении внедорожника УАЗ «Патриот». На автомобиле оказались подставные госномера и стертый VIN. Двоим водителям КАМАЗов удалось сбежать.

Врезка в магистральный трубопровод в виде 200-литровой бочки с вентилем обнаружена у около деревни Усть-Курашим. Преступными действиями злоумышленников ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» причинен ущерб на общую сумму свыше 1,1 млн рублей.

В отношении пяти лиц, являющихся членами преступной группы, обвиняемых по п. п. «а», «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).

Уголовное дело направлено в Пермский районный суд для рассмотрения по существу.

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#Общество#Нефть#Хищение#Лукойл#Лукойл пермь#Нефтепровод
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