Утверждено обвинительное заключение похитителям нефти из Курашима

Posted Сегодня, 16:46
Published Сегодня, 16:46
Modified Сегодня, 16:47
Updated Сегодня, 16:47
Прокуратура Пермского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о похищении нефти в Курашиме. По делу обвиняемыми проходят пять человек.
Летом 2023 года обвиняемые сделали врезку в нефтепровод возле с. Курашим и совершили кражу нефти. Для вывоза похищенного они использовали грузовую технику.
Полицейские на трассе Пермь-Екатеринбург задержали три автоцистерны, в которых перевозилась украденная из магистрального нефтепровода «ЛУКОЙЛа» нефть. Двигались автоцистерны в сопровождении внедорожника УАЗ «Патриот». На автомобиле оказались подставные госномера и стертый VIN. Двоим водителям КАМАЗов удалось сбежать.
Врезка в магистральный трубопровод в виде 200-литровой бочки с вентилем обнаружена у около деревни Усть-Курашим. Преступными действиями злоумышленников ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» причинен ущерб на общую сумму свыше 1,1 млн рублей.
В отношении пяти лиц, являющихся членами преступной группы, обвиняемых по п. п. «а», «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).
Уголовное дело направлено в Пермский районный суд для рассмотрения по существу.