properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:55

Published Сегодня, 07:55

Modified Сегодня, 07:57

Updated Сегодня, 07:57

В отношении пермяка возбудили уголовное дело за хранение ружья и пороха

В отношении жителя Прикамья возбуждено уголовное дело за хранение оружия и пороха

27 марта 2024, 07:55
Фото: fusionbrain.ai

В отношении пермяка возбудили уголовное дело за хранение ружья и пороха

В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что порох оказался промышленного изготовления и относится к взрывчатым веществам.

В отношении жителя города Верещагино в Сивинском отделении внутренних дел возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). В доме 62-летнего мужчины обнаружили охотничье ружье, 22 патрона и 2 банки пороха массой 180 г. Об этом сообщает пресс-служба Полиции Прикамья в официальном телегра-канале.

В ходе следствия было установлено, что ранее пермяк занимался охотой. По истечении срока лицензии он не сдал в полицию порох и оружие, тем самым нарушив закон. По словам мужчины, атрибуты прошлого увлечения он решил оставить себе на память.

В результате в отношении гражданина составлен административный протокол за нарушение по ст. 20.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях (нарушение правил хранения, ношения или уничтожения оружия и патронов). Также выяснилось, что порох оказался промышленного изготовления и относится к взрывчатым веществам.

На данный момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.

Читайте также:
В Прикамье полиция задержали посыльного телефонных мошенниковДва лысьвенца оказались на скамье подсудимых за кражу бензопилы и рыбачьих снастейПолиция Прикамья возбудила дело на автоледи с поддельными правами на вождение
#Уголовное дело#Патроны#Расследование#Лицензия#Прикамье#Память#Нарушение закона#Охотничье ружье#Хранение оружия#Подозреваемый#Передача#Порох#Хранение#Взрывчатые вещества#Город Верещагино#Сивинское отделение внутренних дел#Ч. 1 ст. 222.1 УК РФ#Незаконные приобретение#Перевозка#Пересылка#Ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств#Административный протокол#Нарушение правил хранения, ношения или уничтожения оружия и патронов#Подписка о невыезде
Подпишитесь
Большое интервью с профессором медицины о проблеме, которую пациенты часто скрывают
Сегодня, 07:06
Автор пермского «Счастья не за горами» не смог получить права на инсталляцию
Сегодня, 09:34
В Прикамье загорелось здание на территории Свято-Троицкого мужского монастыря
Сегодня, 08:58
Репрессивные изменения для самокатов в Перми создадут нагрузку на автобусы
Сегодня, 02:50
История смертной казни в России. Почему ее хотят вернуть и поможет ли это
Сегодня, 08:37
Пермячка к 18 годам весила 10 килограммов. Лишь через суд семья Вики добилась питания
Сегодня, 09:09
"