В отношении жителя Прикамья возбуждено уголовное дело за хранение оружия и пороха

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
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Updated Сегодня, 07:57
В отношении жителя города Верещагино в Сивинском отделении внутренних дел возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). В доме 62-летнего мужчины обнаружили охотничье ружье, 22 патрона и 2 банки пороха массой 180 г. Об этом сообщает пресс-служба Полиции Прикамья в официальном телегра-канале.
В ходе следствия было установлено, что ранее пермяк занимался охотой. По истечении срока лицензии он не сдал в полицию порох и оружие, тем самым нарушив закон. По словам мужчины, атрибуты прошлого увлечения он решил оставить себе на память.
В результате в отношении гражданина составлен административный протокол за нарушение по ст. 20.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях (нарушение правил хранения, ношения или уничтожения оружия и патронов). Также выяснилось, что порох оказался промышленного изготовления и относится к взрывчатым веществам.
На данный момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.