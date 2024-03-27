В Перми к 17: 00 ожидают переход дождя в мокрый снег

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
В Перми к 17:00 дождь перейдёт в мокрый снег. По мере приближения холодного фронта с юга осадки усиливаются, сообщают в ГИС-центре ПГНИУ.
Синоптики сообщают, что более существенное похолодание ожидается уже ночью.
В Перми ожидается 15-20 мм осадков (с учетом того, что уже выпало, это 20-25 мм). Из них в виде мокрого снега и снега выпадет до 15 мм, что даст прирост снежного покрова на 10-12 см к вечеру четверга (так как снег будет мокрым, то прирост не такой значительный).
В районе Кудымкара ожидается до 25 мм осадков в виде снега. Таким образом, в Кудымкаре ожидается самый сильный снегопад с 7 ноября 2019 года (когда выпало 22 мм осадков за 12 часов), прирост снежного покрова составит около 20 см.