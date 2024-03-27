В Перми к 17: 00 ожидают переход дождя в мокрый снег

В Перми ожидается 15-20 мм осадков (с учетом того, что уже выпало, это 20-25 мм). Из них в виде мокрого снега и снега выпадет до 15 мм, что даст прирост снежного покрова на 10-12 см к вечеру четверга (так как снег будет мокрым, то прирост не такой значительный).