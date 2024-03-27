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В Перми к 17: 00 ожидают переход дождя в мокрый снег

В Перми к 17: 00 ожидают переход дождя в мокрый снег

27 марта 2024, 10:20
Фото: 1MI
Существенное похолодание начнется ночью.

В Перми к 17:00 дождь перейдёт в мокрый снег. По мере приближения холодного фронта с юга осадки усиливаются, сообщают в ГИС-центре ПГНИУ.

Синоптики сообщают, что более существенное похолодание ожидается уже ночью.

В Перми ожидается 15-20 мм осадков (с учетом того, что уже выпало, это 20-25 мм). Из них в виде мокрого снега и снега выпадет до 15 мм, что даст прирост снежного покрова на 10-12 см к вечеру четверга (так как снег будет мокрым, то прирост не такой значительный).

В районе Кудымкара ожидается до 25 мм осадков в виде снега. Таким образом, в Кудымкаре ожидается самый сильный снегопад с 7 ноября 2019 года (когда выпало 22 мм осадков за 12 часов), прирост снежного покрова составит около 20 см.

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#Прогноз погоды#Пермь#Погода#Неблагоприятные метеоусловия#Неблагоприятные погодные условия
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