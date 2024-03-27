В Перми прогнозируется дождь, переходящий в сильный мокрый снег

В Перми с начала весны впервые пошел дождь — это произошло 26 марта. Синоптики ГИС-центра ПГНИУ отмечают, что пока март сухой, с начала месяца выпало 14 мм осадков — 40% от месячной нормы. Однако в среду и четверг ситуация изменится.