В Перми прогнозируется дождь, переходящий в сильный мокрый снег

Posted Сегодня, 03:07
Published Сегодня, 03:07
Modified Сегодня, 03:09
Updated Сегодня, 03:09
В Перми с начала весны впервые пошел дождь — это произошло 26 марта. Синоптики ГИС-центра ПГНИУ отмечают, что пока март сухой, с начала месяца выпало 14 мм осадков — 40% от месячной нормы. Однако в среду и четверг ситуация изменится.
Каспийский циклон 27 и 28 марта может принести в краевую столицу около 25 мм осадков — дождь будет переходить в дождь, сильный мокрый снег и снег.
Ранее синоптики отмечали, что в Прикамье каждый день на этой неделе ожидаются осадки. К выходным похолодает до -16°.