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Published Сегодня, 03:07

Modified Сегодня, 03:09

Updated Сегодня, 03:09

В Перми днем 27 марта прогнозируется дождь, переходящий в сильный мокрый снег

В Перми прогнозируется дождь, переходящий в сильный мокрый снег

27 марта 2024, 03:07
Фото: 1MI

В Перми днем 27 марта прогнозируется дождь, переходящий в сильный мокрый снег

Осадки будут активно выпадать в ближайшие два дня.

В Перми с начала весны впервые пошел дождь — это произошло 26 марта. Синоптики ГИС-центра ПГНИУ отмечают, что пока март сухой, с начала месяца выпало 14 мм осадков — 40% от месячной нормы. Однако в среду и четверг ситуация изменится.

Каспийский циклон 27 и 28 марта может принести в краевую столицу около 25 мм осадков — дождь будет переходить в дождь, сильный мокрый снег и снег.

Ранее синоптики отмечали, что в Прикамье каждый день на этой неделе ожидаются осадки. К выходным похолодает до -16°.

Осадки каждый день. Синоптики рассказали о погоде в Прикамье на неделю
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#Пермь#Погода
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