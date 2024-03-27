properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:24

Published Сегодня, 06:24

Modified Сегодня, 06:27

Updated Сегодня, 06:27

В Пермском крае начали производить чипсы из оленьего мха

В Пермском крае будут продавать чипсы из оленьего мха. Как их создают

27 марта 2024, 06:24
Фото: ideogram.ai

В Пермском крае начали производить чипсы из оленьего мха

Купить необычный продукт из Кудымкара в Перми пока нельзя.
Сюжет
Туризм

В Пермском крае начали производить чипсы из оленьего мха. Два основных ингредиента продукта — ягель и лесные ягоды. Ягель — это лишайники, которыми питаются северные олени. Ягель также носит название олений мох.

Производство чипсов располагается в Кудымкаре, их создает туристический информационный центр «Басöк Парма», обратило внимание издание Chitaitext.ru. Основатель центра Максим Чугайнов пояснил, что сейчас они тестируют новую технологию. Вымачивают натуральный мох в течение нескольких суток, потом вываривают его в ягодном сиропе из черники, смородины и брусники. После этого все высушивают. В дальнейшем планируется добавлять новые вкусы, а также организовать продажу чипсов в краевой столице.

Чипсы из мха — это не уникальный продукт. Их, например, продавали в ЯНАО еще в 2021 году. При этом тогда стоимость чипсов была очень большой — упаковка весом 40 грамм стоила от 650 до 820 рублей. Подобные товары также можно приобрести на маркетплейсах сейчас. Стоимость 20 грамм чипсов из ягеля с соком морошки, черники и брусники — 760 рублей.

Читайте также:
Санкции не помешали пермякам употреблять больше спиртногоПодешевели путешествия, подорожали духи. Какими были цены в январе в ПрикамьеВ Пермском крае стоимость вторичного жилья за месяц снизилась почти на 3%
#Видео#Пермь#Туризм#Цены#Продукты
Подпишитесь
Большое интервью с профессором медицины о проблеме, которую пациенты часто скрывают
Сегодня, 07:06
Репрессивные изменения для самокатов в Перми создадут нагрузку на автобусы
Сегодня, 02:50
В Пермском крае случился очередной пожар в ИК. Огонь потушили спустя почти три часа
Сегодня, 03:43
«Мешают комфортному отдыху». С улиц Перми должны исчезнуть мерцающие вывески
Сегодня, 04:25
Назван размер самого дорогого перелета из Перми и обратно
Сегодня, 07:01
Пермский аграрный университет будет сотрудничать с вузом из Зимбабве
Сегодня, 05:40
"