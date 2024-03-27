В Пермском крае будут продавать чипсы из оленьего мха. Как их создают

Чипсы из мха — это не уникальный продукт. Их, например, продавали в ЯНАО еще в 2021 году. При этом тогда стоимость чипсов была очень большой — упаковка весом 40 грамм стоила от 650 до 820 рублей. Подобные товары также можно приобрести на маркетплейсах сейчас. Стоимость 20 грамм чипсов из ягеля с соком морошки, черники и брусники — 760 рублей.