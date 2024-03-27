В Пермском крае будут продавать чипсы из оленьего мха. Как их создают

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
В Пермском крае начали производить чипсы из оленьего мха. Два основных ингредиента продукта — ягель и лесные ягоды. Ягель — это лишайники, которыми питаются северные олени. Ягель также носит название олений мох.
Производство чипсов располагается в Кудымкаре, их создает туристический информационный центр «Басöк Парма», обратило внимание издание Chitaitext.ru. Основатель центра Максим Чугайнов пояснил, что сейчас они тестируют новую технологию. Вымачивают натуральный мох в течение нескольких суток, потом вываривают его в ягодном сиропе из черники, смородины и брусники. После этого все высушивают. В дальнейшем планируется добавлять новые вкусы, а также организовать продажу чипсов в краевой столице.
Чипсы из мха — это не уникальный продукт. Их, например, продавали в ЯНАО еще в 2021 году. При этом тогда стоимость чипсов была очень большой — упаковка весом 40 грамм стоила от 650 до 820 рублей. Подобные товары также можно приобрести на маркетплейсах сейчас. Стоимость 20 грамм чипсов из ягеля с соком морошки, черники и брусники — 760 рублей.