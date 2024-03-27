В Пермском крае случился очередной пожар в ИК. Огонь потушили спустя почти три часа

В Пермском крае вновь произошел пожар в колонии. На этот раз огонь возник в одном из зданий на территории ИК-12 в поселке Широковский в Губахинском округе — это случилось 26 марта в 12:05. На место выехала ведомственная пожарная охрана учреждения, вызваны пожарные расчеты другого исправительного учреждения, а также сотрудники ГУ МЧС России по Пермскому краю.