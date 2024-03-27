В Пермском крае случился очередной пожар в ИК. Огонь потушили спустя почти три часа

Posted Сегодня, 03:43
Published Сегодня, 03:43
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Updated Сегодня, 04:39
В Пермском крае вновь произошел пожар в колонии. На этот раз огонь возник в одном из зданий на территории ИК-12 в поселке Широковский в Губахинском округе — это случилось 26 марта в 12:05. На место выехала ведомственная пожарная охрана учреждения, вызваны пожарные расчеты другого исправительного учреждения, а также сотрудники ГУ МЧС России по Пермскому краю.
В пресс-службе ГУФСИН уточняют, что среди сотрудников и осужденных никто не пострадал, эвакуация не потребовалась, учреждение работает в штатном режиме.
Пожар был локализован спустя 2 часа — в 14:15, полностью ликвидировать возгорание удалось в 14:50. Предварительная площадь пожара — 370 кв м.
В начале февраля загорелось одно из зданий ИК-9, в начале марта пожар произошел в швейном цеху в ИК-37.