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В Пермском крае случился очередной пожар в исправительной колонии

В Пермском крае случился очередной пожар в ИК. Огонь потушили спустя почти три часа

27 марта 2024, 03:43
Фото: vk.com/onk59

В Пермском крае случился очередной пожар в исправительной колонии

Никто из сотрудников или осужденных не пострадал.

В Пермском крае вновь произошел пожар в колонии. На этот раз огонь возник в одном из зданий на территории ИК-12 в поселке Широковский в Губахинском округе — это случилось 26 марта в 12:05. На место выехала ведомственная пожарная охрана учреждения, вызваны пожарные расчеты другого исправительного учреждения, а также сотрудники ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В пресс-службе ГУФСИН уточняют, что среди сотрудников и осужденных никто не пострадал, эвакуация не потребовалась, учреждение работает в штатном режиме.

Пожар был локализован спустя 2 часа — в 14:15, полностью ликвидировать возгорание удалось в 14:50. Предварительная площадь пожара — 370 кв м.

В начале февраля загорелось одно из зданий ИК-9, в начале марта пожар произошел в швейном цеху в ИК-37.

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#Пермь#Пожар#Мчс#Колония#Гуфсин#Фсин#Исправительная колония
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