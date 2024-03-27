В Прикамье загорелось здание на территории Свято-Троицкого мужского монастыря

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
В Пермском крае произошел пожар в подсобном помещении на территории Соликамского Свято-Троицкого мужского монастыря. Помещение расположено на улице Демьяна Бедного в Соликамске. Сообщение о пожаре поступило в 12:43.
На место выехали 33 человека и девять единиц техники, от МЧС России — 26 человек и шесть единиц техники. На момент прибытия первого подразделения горела кровля подсобного помещения. Пожар был локализован в 12:48, ликвидирован — в 13:07.
Предварительная площадь пожара оценивается в 150 кв м. Никто не погиб и не пострадал. Сейчас причина пожара устанавливается.