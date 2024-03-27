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В Прикамье загорелось здание на территории Свято-Троицкого мужского монастыря

В Прикамье загорелось здание на территории Свято-Троицкого мужского монастыря

27 марта 2024, 08:58
Фото: Yandex Maps
В огне никто не пострадал.

В Пермском крае произошел пожар в подсобном помещении на территории Соликамского Свято-Троицкого мужского монастыря. Помещение расположено на улице Демьяна Бедного в Соликамске. Сообщение о пожаре поступило в 12:43.

На место выехали 33 человека и девять единиц техники, от МЧС России — 26 человек и шесть единиц техники. На момент прибытия первого подразделения горела кровля подсобного помещения. Пожар был локализован в 12:48, ликвидирован — в 13:07.

Предварительная площадь пожара оценивается в 150 кв м. Никто не погиб и не пострадал. Сейчас причина пожара устанавливается.

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#Пермь#Пожар#Соликамск#Церковь#Монастырь
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