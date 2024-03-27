В центре Перми рядом с мостом не работает светофор. В мэрии не знают, когда починят

Напомним, что утром 29 февраля примерно в 9:30 утра также не работал светофор на перекрестке улиц Петропавловской и Осинской. По словам прохожих, устройство не работало второй день подряд. В пресс-службе ЦБДД сказали, что данный светофор находится не на муниципальном балансе, а на балансе частной компании, и что у них нет права раскрывать причину его неисправности.