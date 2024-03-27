В центре Перми рядом с мостом не работает светофор. В мэрии не знают, когда починят

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
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Updated Сегодня, 06:30
Сегодня, 25 марта, около 09:25 в Перми не работал светофор на перекрестке улиц Монастырской и Осинской. При этом движение транспорта никак не регулировалось. Об этом рассказал очевидец.
Корреспондент Properm.ru направил запрос в ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края». В подведомственной организации администрации Перми сообщили, что информация о том, что светофор не работает, у них есть. Причина приостановки его работы неизвестна, обстоятельства выясняются. На место выедет бригада ремонтников. Находится светофор на частном балансе или же на балансе муниципалитете, в ЦБДД не ответили и посоветовали обратиться в производственно-технический отдел.
Напомним, что утром 29 февраля примерно в 9:30 утра также не работал светофор на перекрестке улиц Петропавловской и Осинской. По словам прохожих, устройство не работало второй день подряд. В пресс-службе ЦБДД сказали, что данный светофор находится не на муниципальном балансе, а на балансе частной компании, и что у них нет права раскрывать причину его неисправности.