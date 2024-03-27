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Posted Сегодня, 16:21

Published Сегодня, 16:21

Modified Сегодня, 16:23

Updated Сегодня, 16:23

Водитель китайской легковушки насмерть разбился сегодня вечером на трассе в Прикамье

Водитель китайской легковушки насмерть разбился сегодня вечером на трассе в Прикамье

27 марта 2024, 16:21
Фото: ГИБДД Пермского края
При обгоне он лоб в лоб столкнулся с фурой
Сюжет
Дтп

Сегодня, 27 марта, около 17:00 на автодороге М-7 Волга произошло ДТП, в результате которого погиб человек. Подробности сообщают в краевом ГИБДД.

Водитель автомобиля Kaiyi на 385 км автострады, при совершении обгона в запрещающем месте, допустил лобовое столкновение с грузовым автомобилем Volvo с полуприцепом.

В результате автоаварии погиб водитель легкового автомобиля. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В связи с ухудшением погодных условий — обильным выпадением осадков, Госавтоинспекция обращает внимание водителей на обязательное соблюдение Правил дорожного движения.

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