Водитель китайской легковушки насмерть разбился сегодня вечером на трассе в Прикамье

Posted Сегодня, 16:21
Published Сегодня, 16:21
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Сегодня, 27 марта, около 17:00 на автодороге М-7 Волга произошло ДТП, в результате которого погиб человек. Подробности сообщают в краевом ГИБДД.
Водитель автомобиля Kaiyi на 385 км автострады, при совершении обгона в запрещающем месте, допустил лобовое столкновение с грузовым автомобилем Volvo с полуприцепом.
В результате автоаварии погиб водитель легкового автомобиля. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В связи с ухудшением погодных условий — обильным выпадением осадков, Госавтоинспекция обращает внимание водителей на обязательное соблюдение Правил дорожного движения.