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Юный мошенник вынес у пожилого жителя Октябрьского округа 120 тысяч рублей

Юный мошенник вынес у пожилого жителя Октябрьского округа 120 тысяч рублей

27 марта 2024, 09:55
Фото: 1MI
Курьера задержали, когда он шел с очередного адреса.

Полицейские в Октябрьском округе задержали курьера мошенников. Он забрал у пенсионера 120 тыс. рублей, сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.

В дежурную часть отдела МВД России по Октябрьскому городскому округу обратился 77-летний житель села Русский Сарс. Он пояснил, что ему на стационарный телефон поступил звонок якобы от дочери, попавшей в дорожно-транспортное происшествие. Далее разговор с пенсионером продолжил «адвокат», который сообщил о необходимости оплатить лечение пострадавшей. Пожилой мужчина собрал все имеющиеся сбережения в размере 120 тыс. рублей и передал пришедшему к нему домой курьеру.

Полицейские задержали юношу, забравшего деньги у пенсионера, когда он возвращался домой на такси с очередного адреса, где ему не удалось ничем поживиться, потому что обманутым гражданам просто нечего было отдавать.

Курьером оказался 15-летний житель поселка Сарс. Он пояснил, что предложение о криминальной подработке ему поступило в социальной сети. В мессенджере подросток получил адрес и порядок действий. Полученные от 77-летнего мужчины деньги он перевел кураторам, оставив себе определенный процент.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, ведется расследование.

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#Происшествия#Криминал#Мошенники#Октябрьский
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