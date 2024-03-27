Юный мошенник вынес у пожилого жителя Октябрьского округа 120 тысяч рублей

В дежурную часть отдела МВД России по Октябрьскому городскому округу обратился 77-летний житель села Русский Сарс. Он пояснил, что ему на стационарный телефон поступил звонок якобы от дочери, попавшей в дорожно-транспортное происшествие. Далее разговор с пенсионером продолжил «адвокат», который сообщил о необходимости оплатить лечение пострадавшей. Пожилой мужчина собрал все имеющиеся сбережения в размере 120 тыс. рублей и передал пришедшему к нему домой курьеру.