Юный мошенник вынес у пожилого жителя Октябрьского округа 120 тысяч рублей

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
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Полицейские в Октябрьском округе задержали курьера мошенников. Он забрал у пенсионера 120 тыс. рублей, сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.
В дежурную часть отдела МВД России по Октябрьскому городскому округу обратился 77-летний житель села Русский Сарс. Он пояснил, что ему на стационарный телефон поступил звонок якобы от дочери, попавшей в дорожно-транспортное происшествие. Далее разговор с пенсионером продолжил «адвокат», который сообщил о необходимости оплатить лечение пострадавшей. Пожилой мужчина собрал все имеющиеся сбережения в размере 120 тыс. рублей и передал пришедшему к нему домой курьеру.
Полицейские задержали юношу, забравшего деньги у пенсионера, когда он возвращался домой на такси с очередного адреса, где ему не удалось ничем поживиться, потому что обманутым гражданам просто нечего было отдавать.
Курьером оказался 15-летний житель поселка Сарс. Он пояснил, что предложение о криминальной подработке ему поступило в социальной сети. В мессенджере подросток получил адрес и порядок действий. Полученные от 77-летнего мужчины деньги он перевел кураторам, оставив себе определенный процент.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, ведется расследование.