Здание «Королёвских номеров» в центре Перми может быть музеефицировано

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
Два помещения, расположенные на первом этаже дома по ул. Сибирской, 5, где находились «Королёвские номера», перейдут в краевую собственность. Их безвозмездно передаст владелец помещений, сообщил в своём telegram-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
«Это объект культурного наследия, знаковое для города здание. Здесь размещалась гостиница „Королёвские номера“, где прошли последние несколько недель жизни Великого Князя Михаила Александровича», — отмечает глава региона.
Сейчас в здании представлена историко-архивная выставка, посвящённая судьбе Михаила Александровича и трагическим событиям июня 1918 года. На выставке представлены уникальные документы из фондохранилищ государственных архивов страны: Государственного архива РФ, Российского государственного исторического архива, Российского государственного архива социально-политической истории, Пермского государственного архива социально-политической истории и Пермского краеведческого музея.
Передача здания края — «первый шаг к музеефикации здания, созданию там постоянной экспозиции», сообщил Дмитрий Махонин.
«Королёвские номера» — трёхэтажный дом 1910 года постройки в стиле русского модерна, длительное время в конце 10-х годов прошлого века считалось лучшей гостиницей Перми. Здесь в 1918 году жил великий князь Михаил Романов, останавливался Владимир Маяковский. Здание использовалось как общежитие сотрудников Пермского театра оперы и балета.