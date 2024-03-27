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Updated Сегодня, 14:27

Здание «Королёвских номеров» в центре Перми может быть музеефицировано

Здание «Королёвских номеров» в центре Перми может быть музеефицировано

27 марта 2024, 14:25
Фото: telegram-канале Дмитрия Махонина
Здесь может появится постоянная музейная экспозиция

Два помещения, расположенные на первом этаже дома по ул. Сибирской, 5, где находились «Королёвские номера», перейдут в краевую собственность. Их безвозмездно передаст владелец помещений, сообщил в своём telegram-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«Это объект культурного наследия, знаковое для города здание. Здесь размещалась гостиница „Королёвские номера“, где прошли последние несколько недель жизни Великого Князя Михаила Александровича», — отмечает глава региона.

Сейчас в здании представлена историко-архивная выставка, посвящённая судьбе Михаила Александровича и трагическим событиям июня 1918 года. На выставке представлены уникальные документы из фондохранилищ государственных архивов страны: Государственного архива РФ, Российского государственного исторического архива, Российского государственного архива социально-политической истории, Пермского государственного архива социально-политической истории и Пермского краеведческого музея.

Передача здания края — «первый шаг к музеефикации здания, созданию там постоянной экспозиции», сообщил Дмитрий Махонин.

«Королёвские номера» — трёхэтажный дом 1910 года постройки в стиле русского модерна, длительное время в конце 10-х годов прошлого века считалось лучшей гостиницей Перми. Здесь в 1918 году жил великий князь Михаил Романов, останавливался Владимир Маяковский. Здание использовалось как общежитие сотрудников Пермского театра оперы и балета.

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