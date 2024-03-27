Здание «Королёвских номеров» в центре Перми может быть музеефицировано

«Королёвские номера» — трёхэтажный дом 1910 года постройки в стиле русского модерна, длительное время в конце 10-х годов прошлого века считалось лучшей гостиницей Перми. Здесь в 1918 году жил великий князь Михаил Романов, останавливался Владимир Маяковский. Здание использовалось как общежитие сотрудников Пермского театра оперы и балета.