Жительница Юсьвы ложно обвинила знакомого в грабеже

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
Жительница Юсьвинского района позвонила в полицию и сообщила правоохранителям, что стала жертвой грабителей. Однако, оказалось, что она решили оболгать знакомого, сообщают в ГУФССП по Пермскому краю.
Пока нетрезвая женщина ждала автобус на остановке, неизвестные якобы похитили у нее сумку, в которой находились 15 тыс. рублей. Пострадавшая рассказала полицейским, что один из нарушителей ей был знаком, а вот второго мужчину она видела впервые. Правоохранители доставили пострадавшую в отдел, где приняли от нее заявление, а также предупредили об уголовной ответственности по ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос». Несмотря на состояние алкогольного опьянения, женщина подтвердила, что ответственность за нарушение норм уголовного законодательства, ей понятна. Но в ходе проверки сообщения о преступлении полицейскими был доподлинно установлен факт того, что женщина сознательно солгала им.
При ознакомлении с материалами уголовного дела обвиняемая и ее защитник заявили ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Их просьба была удовлетворена. В качестве наказания суд приговорил лжесвидетельницу к наказанию в виде уголовного штрафа в сумме 110 тыс. рублей. Должница попросила суд предоставить ей рассрочку и, строго придерживаясь графика платежей, выплатила всю сумму.