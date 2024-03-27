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Жительница Юсьвы ложно обвинила знакомого в грабеже

Жительница Юсьвы ложно обвинила знакомого в грабеже

27 марта 2024, 09:38
Фото: 1MI
За это она выплатила многотысячный штраф

Жительница Юсьвинского района позвонила в полицию и сообщила правоохранителям, что стала жертвой грабителей. Однако, оказалось, что она решили оболгать знакомого, сообщают в ГУФССП по Пермскому краю.

Пока нетрезвая женщина ждала автобус на остановке, неизвестные якобы похитили у нее сумку, в которой находились 15 тыс. рублей. Пострадавшая рассказала полицейским, что один из нарушителей ей был знаком, а вот второго мужчину она видела впервые. Правоохранители доставили пострадавшую в отдел, где приняли от нее заявление, а также предупредили об уголовной ответственности по ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос». Несмотря на состояние алкогольного опьянения, женщина подтвердила, что ответственность за нарушение норм уголовного законодательства, ей понятна. Но в ходе проверки сообщения о преступлении полицейскими был доподлинно установлен факт того, что женщина сознательно солгала им.

При ознакомлении с материалами уголовного дела обвиняемая и ее защитник заявили ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Их просьба была удовлетворена. В качестве наказания суд приговорил лжесвидетельницу к наказанию в виде уголовного штрафа в сумме 110 тыс. рублей. Должница попросила суд предоставить ей рассрочку и, строго придерживаясь графика платежей, выплатила всю сумму.

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#Происшествия#Общество#Суд#Приставы#Грабеж#Судебные приставы#Ложный донос#Грабители#Юсьва#Донос
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