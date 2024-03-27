Жительница Юсьвы ложно обвинила знакомого в грабеже

Пока нетрезвая женщина ждала автобус на остановке, неизвестные якобы похитили у нее сумку, в которой находились 15 тыс. рублей. Пострадавшая рассказала полицейским, что один из нарушителей ей был знаком, а вот второго мужчину она видела впервые. Правоохранители доставили пострадавшую в отдел, где приняли от нее заявление, а также предупредили об уголовной ответственности по ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос». Несмотря на состояние алкогольного опьянения, женщина подтвердила, что ответственность за нарушение норм уголовного законодательства, ей понятна. Но в ходе проверки сообщения о преступлении полицейскими был доподлинно установлен факт того, что женщина сознательно солгала им.