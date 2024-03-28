properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:47

Published Сегодня, 06:47

Modified Сегодня, 06:49

Updated Сегодня, 06:49

Авиакомпании из Китая предложили вернуть деньги за билеты после теракта в «Крокусе»

Авиакомпании из Китая предложили вернуть деньги за билеты после теракта в «Крокусе»

28 марта 2024, 06:47
Фото: 1MI
Российские перевозчики и РЖД также предоставили возможность вернуть или бесплатно обменять билеты.

Китайские авиакомпании предложили вернуть деньги за билеты или бесплатно их обменять после теракта в концерном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. Об этом сообщило издание «Новые известия».

Среди перевозчиков такие как Hainan Airlines и Sichuan Airlines (рейсы из/в Москву и Санкт-Петербург до 23 апреля включительно), Air China и China Southern Airlines (рейсы в/из Москвы до 23 апреля включительно), Air China и China Southern Airlines (рейсы в/из Москвы до 23 апреля включительно), и China Eastern Airlines (рейсы в/из/через Москву на рейсы с 22 марта по 21 апреля).

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» разрешил пассажирам бесплатно обменять билеты. Авиакомпания Nordwind организовала вынужденный возврат билетов и бесплатный перелет. «Уральские авиалинии» также предоставили бесплатный возврат билетов на 20:00 22 марта на рейсы в Москву, так и из Москвы. ОАО «РЖД» также объявило возможность оформить возврат билетов.

Рынок культурно-развлекательных и массовых мероприятий испытал уже существенный ущерб. В течение пяти дней россияне вернули около 100 тыс. билетов. На территории страны отменили порядка 1,5-2 тыс. мероприятий, что составляет примерно 3% от запланированных мероприятий.

Читайте также:
Пермский баскетбольный клуб «PARMA» объявил о переносе матча с «Енисеем»«У нас танки были в городе, танцы не останавливали». Танцоров не пускали из «Крокуса»В СИЗО скончались двое террористов, расстрелявших людей в «Крокусе». Это правда?
#Теракт#Аэрофлот#Уральские авиалинии#Китай#Подмосковье#Nordwind#Обмен#Авиакомпании#Билеты#ОАО РЖД#Нападение на "Крокус Сити Холл"#Нападение в крокусе сити холл#Крокусе#Концерный зал#Hainan Airlines#Sichuan Airlines#Air China#China Southern Airlines#China Eastern Airlines#Культурно-развлекательные мероприятия
Подпишитесь
Режиссер Любовь Мульменко о «Фрау»: «Я использую любовную коллизию как приманку»
Сегодня, 05:29
«Внимание! Опасность!» В Пермском крае упадут части ракеты, запущенной с «Байконура»
Сегодня, 06:29
Синоптик рассказал, когда в Пермском крае потеплеет до +15°
Сегодня, 06:11
Бывшего директора Пермского порохового завода обвинили в разглашении гостайны
Сегодня, 04:49
Власти Прикамья выдали разрешение на реконструкцию военного училища в отель
Сегодня, 03:54
Синоптик рассказал, когда в Пермском крае потеплеет до +15°
Сегодня, 06:11
"