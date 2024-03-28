Авиакомпании из Китая предложили вернуть деньги за билеты после теракта в «Крокусе»

Среди перевозчиков такие как Hainan Airlines и Sichuan Airlines (рейсы из/в Москву и Санкт-Петербург до 23 апреля включительно), Air China и China Southern Airlines (рейсы в/из Москвы до 23 апреля включительно), Air China и China Southern Airlines (рейсы в/из Москвы до 23 апреля включительно), и China Eastern Airlines (рейсы в/из/через Москву на рейсы с 22 марта по 21 апреля).