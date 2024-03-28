Авиакомпании из Китая предложили вернуть деньги за билеты после теракта в «Крокусе»

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Китайские авиакомпании предложили вернуть деньги за билеты или бесплатно их обменять после теракта в концерном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. Об этом сообщило издание «Новые известия».
Среди перевозчиков такие как Hainan Airlines и Sichuan Airlines (рейсы из/в Москву и Санкт-Петербург до 23 апреля включительно), Air China и China Southern Airlines (рейсы в/из Москвы до 23 апреля включительно), Air China и China Southern Airlines (рейсы в/из Москвы до 23 апреля включительно), и China Eastern Airlines (рейсы в/из/через Москву на рейсы с 22 марта по 21 апреля).
Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» разрешил пассажирам бесплатно обменять билеты. Авиакомпания Nordwind организовала вынужденный возврат билетов и бесплатный перелет. «Уральские авиалинии» также предоставили бесплатный возврат билетов на 20:00 22 марта на рейсы в Москву, так и из Москвы. ОАО «РЖД» также объявило возможность оформить возврат билетов.
Рынок культурно-развлекательных и массовых мероприятий испытал уже существенный ущерб. В течение пяти дней россияне вернули около 100 тыс. билетов. На территории страны отменили порядка 1,5-2 тыс. мероприятий, что составляет примерно 3% от запланированных мероприятий.