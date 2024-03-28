Бывшего директора Пермского порохового завода обвинили в разглашении гостайны

Posted Сегодня, 04:49
Published Сегодня, 04:49
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Updated Сегодня, 04:51
На-экс-директора Пермского порохового завода Олега Миргородского заведено уголовное дело. Его обвиняют в разглашении государственной тайны лицам, которые не имели допуска к секретной информации. Об этом сообщает «Ъ-Прикамье».
Ранее сообщалось, что Миргородский является фигурантом еще одного уголовного дела в Новосибирске. Мужчина подозревается в принятии подкупа от коммерческого лица. По данным следствия, в 2014 году в должности заместителя директора механического завода «Искра» Олег Миргородский и начальник отдела снабжения предприятия Александр Мельников получили более 8 млн рублей от предпринимателя. После сделки бизнесмен получал контракты. Общий ущерб составил 112,7 млн рублей.
Дело о разглашении гостайны поступило в Пермский краевой суд в июле 2023 года, однако рассмотрение по существу начнется после решения дела о подкупе в Новосибирске.