Бывшего директора Пермского порохового завода обвинили в разглашении гостайны

Ранее сообщалось, что Миргородский является фигурантом еще одного уголовного дела в Новосибирске. Мужчина подозревается в принятии подкупа от коммерческого лица. По данным следствия, в 2014 году в должности заместителя директора механического завода «Искра» Олег Миргородский и начальник отдела снабжения предприятия Александр Мельников получили более 8 млн рублей от предпринимателя. После сделки бизнесмен получал контракты. Общий ущерб составил 112,7 млн рублей.