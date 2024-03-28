Число жертв теракта в «Крокусе» увеличилось. Обновленные данные от МЧС

Тракт в «Крокусе» случился вечером 22 марта. Четыре человека с оружием зашли в здание, где должен был состояться концерт группы «Пикник». Сначала они начали стрелять в людей, а затем подожгли концертный зал и уехали. Преступников задержали на следующий день в Брянской области.