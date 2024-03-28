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Число жертв теракта в «Крокусе» увеличилось до 143

Число жертв теракта в «Крокусе» увеличилось. Обновленные данные от МЧС

28 марта 2024, 02:51
Фото: СК РФ

Число жертв теракта в «Крокусе» увеличилось до 143

Один из пострадавших скончался в больнице.

Число погибших при теракте в «Крокус Сити Холл» увеличилось до 143, следует из обновленного списка МЧС. Он составлен исходя из данных, которые имелись на вечер 27 марта. В списке МЧС только ФИО без других личных данных.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко говорил, что один из пострадавших при теракте скончался в больнице — его состояние было крайне тяжелым. Сейчас в крайне тяжелом состоянии находятся еще четыре человека.

Количество жертв теракта, вероятно, еще увеличится, так как к СК поступило 143 заявления от потерпевших о продаже их родных и знакомых после теракта в «Крокусе».

Тракт в «Крокусе» случился вечером 22 марта. Четыре человека с оружием зашли в здание, где должен был состояться концерт группы «Пикник». Сначала они начали стрелять в людей, а затем подожгли концертный зал и уехали. Преступников задержали на следующий день в Брянской области.

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