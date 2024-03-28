Дело 17 организаторов проституции в Перми передано в суд

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
Завершено расследование уголовного дела в отношении 17 жителей Перми. Они обвиняются в организации подпольного бизнеса, основанного на проституции, сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.
35-летний пермяк для извлечения дохода от платных интимных услуг наёмными работницами, создал организованную преступную группу с чёткой структурой и распределением ролей. Мужчина нанял на работу диспетчеров, администраторов и водителей. В обязанности последних входило привозить нанятых девушек на указанные адреса, а также принимать плату от клиентов.
Организатор лично размещал в интернете объявления с целью поиска девушек, которые будут оказывать платные интимные услуги, и проводил собеседования. Оценивалась ухоженность и внешняя привлекательность кандидаток. Характер трудовой деятельности от кандидаток не скрывался. Для более эффективной работы для занятия проституцией использовались банный комплекс на шоссе Космонавтов, находящийся в собственности, и арендованный клуб на бульваре Гагарина.
Деятельность преступной группы была пресечена в 2021 году сотрудниками уголовного розыска. Расследование заняло длительное время. Следователями проведена большая работа по сбору доказательной базы. Объём уголовного дела составил 65 томов.
После задержания организатор и его ближайший подельник находились под стражей. Позже они были отпущены под залог. Остальные лица находились под подпиской о невыезде. Все они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 241 Уголовного кодекса Российской Федерации «Организация занятия проституцией».
В ближайшее время все участники организованной преступной группы предстанут перед судом.