Дело 17 организаторов проституции в Перми передано в суд

Организатор лично размещал в интернете объявления с целью поиска девушек, которые будут оказывать платные интимные услуги, и проводил собеседования. Оценивалась ухоженность и внешняя привлекательность кандидаток. Характер трудовой деятельности от кандидаток не скрывался. Для более эффективной работы для занятия проституцией использовались банный комплекс на шоссе Космонавтов, находящийся в собственности, и арендованный клуб на бульваре Гагарина.