Дома у пермячки, взорвавшей петарду в ДК, нашли подозрительное устройство

Posted Сегодня, 03:41
Published Сегодня, 03:41
Modified Сегодня, 05:51
Updated Сегодня, 05:51
У 64-летней пенсионерки, которая взорвала петарду в ДК Солдатова, дома прошел обыск. По данным URA.RU, обыск провели силовики после инцидента в ДК. В жилье нашли вещь, которая очень похожа на взрывное устройство — ее можно было использовать для совершения преступления.
Пермячка пришла в ДК в последний день президентских выборов. Она взорвала петарду в туалете. Травмы получила только сама пенсионерка, больше никто не пострадал. Baza утверждает, что пермячка пошла на преступление из-за мошенников. Они украли у нее деньги, но обещали вернуть, если она кинет петарду в членов избирательной комиссии.
Пенсионерка якобы планировала это сделать, но передумала и попыталась затушить петарду — это не получилось.