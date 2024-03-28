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Дома у пермячки, взорвавшей петарду в ДК, нашли подозрительное устройство

Дома у пермячки, взорвавшей петарду в ДК, нашли подозрительное устройство

28 марта 2024, 03:41
Фото: ideogram.ai / Baza
Женщина пошла на преступление после общения с мошенниками.
Сюжет
Выборы

У 64-летней пенсионерки, которая взорвала петарду в ДК Солдатова, дома прошел обыск. По данным URA.RU, обыск провели силовики после инцидента в ДК. В жилье нашли вещь, которая очень похожа на взрывное устройство — ее можно было использовать для совершения преступления.

Пермячка пришла в ДК в последний день президентских выборов. Она взорвала петарду в туалете. Травмы получила только сама пенсионерка, больше никто не пострадал. Baza утверждает, что пермячка пошла на преступление из-за мошенников. Они украли у нее деньги, но обещали вернуть, если она кинет петарду в членов избирательной комиссии.

Пенсионерка якобы планировала это сделать, но передумала и попыталась затушить петарду — это не получилось.

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#Пермь#Выборы#Преступление#Петарда
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