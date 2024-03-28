Дома у пермячки, взорвавшей петарду в ДК, нашли подозрительное устройство

Пермячка пришла в ДК в последний день президентских выборов. Она взорвала петарду в туалете. Травмы получила только сама пенсионерка, больше никто не пострадал. Baza утверждает, что пермячка пошла на преступление из-за мошенников. Они украли у нее деньги, но обещали вернуть, если она кинет петарду в членов избирательной комиссии.