В СИЗО скончались двое террористов, расстрелявших людей в «Крокусе». Это правда?

Posted Сегодня, 03:16
Published Сегодня, 03:16
Modified Сегодня, 05:51
Updated Сегодня, 05:51
В Telegram-каналах появилось сообщение, что якобы двое террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», умерли в СИЗО. Ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников утверждает, что это не так. По его словам, задержанные находятся в разных учреждениях. Члены ОНК планируют их посетить в плановом режиме: «И действовать будем, как и всегда согласно Кодексу этики членов ОНК, как правозащитники».
Во время суда над четырьмя задержанными было видно, что у них имеются травмы и отеки. Одного из мужчин доставили на каталке, у другого вокруг шеи был обмотан пакет. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на фоне этого заявила о недопустимости применения пыток к задержанным и обвиняемым. По ее словам, любые процессуальные оперативные действия нужно проводить в соответствии с законом.