В СИЗО скончались двое террористов, расстрелявших людей в «Крокусе». Это правда?

Во время суда над четырьмя задержанными было видно, что у них имеются травмы и отеки. Одного из мужчин доставили на каталке, у другого вокруг шеи был обмотан пакет. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на фоне этого заявила о недопустимости применения пыток к задержанным и обвиняемым. По ее словам, любые процессуальные оперативные действия нужно проводить в соответствии с законом.