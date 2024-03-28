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В ОНК прокомментировали информацию о смерти задержанных за теракт в «Крокусе»

В СИЗО скончались двое террористов, расстрелявших людей в «Крокусе». Это правда?

28 марта 2024, 03:16
Фото: t.me/moscowcourts

В ОНК прокомментировали информацию о смерти задержанных за теракт в «Крокусе»

Члены Общественной наблюдательной комиссии еще не посещали задержанных, но говорят, что они живы.

В Telegram-каналах появилось сообщение, что якобы двое террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», умерли в СИЗО. Ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников утверждает, что это не так. По его словам, задержанные находятся в разных учреждениях. Члены ОНК планируют их посетить в плановом режиме: «И действовать будем, как и всегда согласно Кодексу этики членов ОНК, как правозащитники».

Во время суда над четырьмя задержанными было видно, что у них имеются травмы и отеки. Одного из мужчин доставили на каталке, у другого вокруг шеи был обмотан пакет. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на фоне этого заявила о недопустимости применения пыток к задержанным и обвиняемым. По ее словам, любые процессуальные оперативные действия нужно проводить в соответствии с законом.

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