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Гастроэнтеролог назвала продукты, в которых может содержаться мышьяк

28 марта 2024, 08:21
Многие считают, что мышьяк — это опасный яд, который часто встречается в детективных историях. Однако этот элемент содержится в продуктах, которые мы ежедневно едим. Гастроэнтеролог Екатерина Кашух перечислила такие продукты.

По ее словам, неорганический мышьяк присутствует в земле, подземных водах, открытых водоемах. Оттуда он попадает в растения, морских обитателей, а иногда загрязненная мышьяком вода используется для приготовления пищи. Небольшое количество мышьяка, не более 15 мкг, содержится в морской рыбе, креветках, крабах, яблоках, картофеле, рисе, винограде и молочных продуктах.

Врач подчеркнула, что постоянное превышение данного показателя может вызвать хроническое отравление мышьяком. Симптомами этого отравления являются диарея, утолщение кожи на ладонях и подошвах, облысение, увеличение размеров печени и токсическая нейропатия, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Чтобы снизить риск отравления мышьяком, рекомендуется употреблять только чистую воду, не использовать для питья и готовки воду из открытых водоемов и покупать качественные продукты.

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