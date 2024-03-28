Гастроэнтеролог назвала продукты, в которых может содержаться мышьяк

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
По ее словам, неорганический мышьяк присутствует в земле, подземных водах, открытых водоемах. Оттуда он попадает в растения, морских обитателей, а иногда загрязненная мышьяком вода используется для приготовления пищи. Небольшое количество мышьяка, не более 15 мкг, содержится в морской рыбе, креветках, крабах, яблоках, картофеле, рисе, винограде и молочных продуктах.
Врач подчеркнула, что постоянное превышение данного показателя может вызвать хроническое отравление мышьяком. Симптомами этого отравления являются диарея, утолщение кожи на ладонях и подошвах, облысение, увеличение размеров печени и токсическая нейропатия, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Чтобы снизить риск отравления мышьяком, рекомендуется употреблять только чистую воду, не использовать для питья и готовки воду из открытых водоемов и покупать качественные продукты.