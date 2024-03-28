Гастроэнтеролог назвала продукты, в которых может содержаться мышьяк

Многие считают, что мышьяк — это опасный яд, который часто встречается в детективных историях. Однако этот элемент содержится в продуктах, которые мы ежедневно едим. Гастроэнтеролог Екатерина Кашух перечислила такие продукты.