Глава СК поручил повторно возбудить дело после избиения школьницы в Березниках

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Глава СК России Александр Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело после избиения 14-летней девочки в Березниках. Мать девочки Анна Носова рассказала в шоу на телеканале НТВ, что в тот день дочь ушла погулять с подругой, но не вернулась в обещанное время.
Вечером дочь не отвечала на звонки — телефон был недоступен. Позже мать решила пойти на поиски девочки, но безуспешно. Мать вернулась домой около трех часов ночи. Несовершеннолетняя вернулась домой около шести часов утра, была вся избитая, пришла не в своих вещах, без шапки.
Матери школьница рассказала, что над ней издевались шесть человек. Сначала ее избивали дома, в это время рот потерпевший был якобы связан. Затем били уже на улице. Школьницу спасла пенсионерка, проходящая мимо.
Девушка, которая избила школьницу, беременна. По словам Влады, потерпевшая якобы сама напрашивалась на драку, угрожала ее ребенку, у них был конфликт: «Она накинулась на меня сама». Влада пояснила, что она раскаивается в избиении, но все равно считает себя правой.
Отчим потерпевшей Владимир Носов утверждает, что его падчерицу не только избили, но еще и изнасиловали, однако это было еще в 2023 году. Заявление в полицию по этому поводу было написано. Родственники девочки не согласны с расследованием уголовного дела.
Ранее следователи возбудили дело из-за побоев. Решение позже было отменено березниковским прокурором. Следователи планируют обжаловать это решение.
Кроме того, школьница признана потерпевшей по двум уголовным делам по ст. 134 УК РФ (Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста). Дела возбуждены после событий в сентябре и ноябре 2023 года. Обвинительное заключение должна утвердить прокуратура.