Хамам и кинотеатр. В Лукоморье нашли самый дорогой коттедж в Пермском крае

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
Самый дорогой коттедж Пермского края находится в элитном поселке Лукоморье. Стоимость коттеджа вместе с земельным участком в 22 соток составляет 145 млн рублей. Объявление о продаже объекта появилось на площадке «Авито».
Согласно описанию автора, дом выполнен из клееного бруса. Имеются все коммуникации и газификация. На территории расположены бассейн, хамам, домашний кинозал и пространство для релакс отдыха. Также есть стилизованная бильярдная и сигарная комнаты, терраса. К дому проложена асфальтированная дорога. В Лукоморье имеются детские и спортивные площадки, парковка водного транспорта, летний ресторан и пляж.
В трех этажах коттеджа пять комнат, общая площадь дома — 470 кв. м. В помещении выполнен дизайнерский ремонт. Окружает дом величественный и благоухающий сосновый бор.
Находится дом в Добрянском городском округе, в 98-м квартале Полазненского Лесничества, 5