Хамам и кинотеатр. В Лукоморье нашли самый дорогой коттедж в Пермском крае

Согласно описанию автора, дом выполнен из клееного бруса. Имеются все коммуникации и газификация. На территории расположены бассейн, хамам, домашний кинозал и пространство для релакс отдыха. Также есть стилизованная бильярдная и сигарная комнаты, терраса. К дому проложена асфальтированная дорога. В Лукоморье имеются детские и спортивные площадки, парковка водного транспорта, летний ресторан и пляж.