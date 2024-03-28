properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:42

Published Сегодня, 10:42

Modified Сегодня, 10:44

Updated Сегодня, 10:44

Самый дорогой дом в Пермском крае нашли в поселке Лукоморье за 145 млн рублей

Хамам и кинотеатр. В Лукоморье нашли самый дорогой коттедж в Пермском крае

28 марта 2024, 10:42
Фото: Авито

Самый дорогой дом в Пермском крае нашли в поселке Лукоморье за 145 млн рублей

Сосновый бор, пляж и хамам. Трехэтажный коттедж и 22 сотки райского уголка находятся в Добрянском городском округе.

Самый дорогой коттедж Пермского края находится в элитном поселке Лукоморье. Стоимость коттеджа вместе с земельным участком в 22 соток составляет 145 млн рублей. Объявление о продаже объекта появилось на площадке «Авито».

Согласно описанию автора, дом выполнен из клееного бруса. Имеются все коммуникации и газификация. На территории расположены бассейн, хамам, домашний кинозал и пространство для релакс отдыха. Также есть стилизованная бильярдная и сигарная комнаты, терраса. К дому проложена асфальтированная дорога. В Лукоморье имеются детские и спортивные площадки, парковка водного транспорта, летний ресторан и пляж.

В трех этажах коттеджа пять комнат, общая площадь дома — 470 кв. м. В помещении выполнен дизайнерский ремонт. Окружает дом величественный и благоухающий сосновый бор.

Находится дом в Добрянском городском округе, в 98-м квартале Полазненского Лесничества, 5

Фото: Авито
Читайте также:
Скромная двушка за 23 млн и каюта круизного лайнера. Топ самых дорогих квартир ПермиЛюстры Swarovski, уличные бассейны и даже олень. ТОП-5 самых дорогих коттеджей Перми
#Пермский край#Пляж#Газификация#Земельный участок#Бассейн#Лукоморье#Детские площадки#Сосновый бор#Коммуникации#Коттедж#Спортивные площадки#Добрянский округ#Дизайнерский ремонт#Клееный брус#Хамам#Кинозал#Релакс#Бильярдная#Сигарная комната#Терраса#Асфальтированная дорога#Парковка водного транспорта#Летний ресторан#Трехэтажный коттедж#Площадь 470 кв. м
Подпишитесь
В этом году в Перми впервые за пять лет может пройти первомайская демонстрация
Сегодня, 08:52
Стоимость первого этапа строительства нового моста через Каму оценили в 862 миллиона
Сегодня, 09:49
Синоптик рассказал, когда в Пермском крае потеплеет до +15°
Сегодня, 06:11
Режиссер Любовь Мульменко о «Фрау»: «Я использую любовную коллизию как приманку»
Сегодня, 05:29
«Внимание! Опасность!» В Пермском крае упадут части ракеты, запущенной с «Байконура»
Сегодня, 06:29
В пермском оперном театре случилось короткое замыкание
Сегодня, 06:50
"