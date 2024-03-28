Модульбанк определил самые популярные категории товаров на маркетплейсах

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
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Updated Сегодня, 06:26
В числе очевидных преимуществ таких площадок — возможность удобного выбора товара из широкого ассортимента. Причем покупку можно заказать не выходя из дома. Эксперты уверены, что у этого рынка большой потенциал для развития.
Согласно данным «МаркетМетрики», аналитического сервиса Модульбанка, наиболее быстро растущими товарными категориями на маркетплейсах России являются одежда и обувь, а также аксессуары и электроника. Отметим, что «МаркетМетрика» синхронизирована с наиболее крупными российскими маркетплейсами. Сервис позволяет сделать выборку по разным ключевым параметрам. Например, по ключевому слову, бренду или каталогу. При оценке учитываются существующие тренды, пишет rostovgazeta.ru.
Директор Модульбанка по маркетплейсам Ирина Максюта обращает внимание, что в срезе данных не представлена информация по таким товарам, которые реализуются в краткосрочные периоды (например, новогодняя продукция или атрибутика для других праздников).
Согласно анализу, проведенному с помощью «МаркетМетрики», в последнее время в России наблюдается стабильно высокий спрос на товары для красоты и здоровья. Такая тенденция отчасти обусловлена растущей осведомленностью граждан о преимуществах здорового образа жизни и продукции по уходу. Немаловажную роль играет и тот факт, что доверие потребителей к интернет-площадкам возросло. Россияне стали чаще заказывать онлайн любимые бренды без опасения столкнуться с подделкой.
В большом разнообразии на маркетплейсах представлены товары для дома и интерьера, в том числе крупногабаритные товары. Эта ниша также активно развивается. Стоит отметить, что цены такую продукцию на интернет-площадках привлекательнее, чем в обычных магазинах. Теперь покупатели приобретают онлайн не только мебель, шины для автомобилей, сантехнику, но и специфическую продукцию. Например, лодки.
Продавцы на маркетплейсах мониторят рынок с помощью сервисов, которые предлагают эти площадки. У каждой из них — свой особенный функционал. Например, Moneyplace, Marketplace Analytics, MegaIndex. При анализе продавец должен понимать конкретную задачу. Так, с помощью «МаркетМетрики» можно выбрать нишу, открыть магазин, оптимизировать продажи. Крупные игроки используют такие площадки для решения задач по масштабированию бизнеса. Тем более что для роста здесь есть хорошие возможности. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, только за первое полугодие 2023 года продажи на интернет-площадках в России возросли на 20 процентов — до 2,7 триллиона рублей. Доля продаж на интернет-площадках в общем объеме розничных продаж в России уже приближается к 13 процентам. При этом продажи именно на отечественных торговых площадках составляют более 97 процентов от всего объема.