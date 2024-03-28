Модульбанк определил самые популярные категории товаров на маркетплейсах

Продавцы на маркетплейсах мониторят рынок с помощью сервисов, которые предлагают эти площадки. У каждой из них — свой особенный функционал. Например, Moneyplace, Marketplace Analytics, MegaIndex. При анализе продавец должен понимать конкретную задачу. Так, с помощью «МаркетМетрики» можно выбрать нишу, открыть магазин, оптимизировать продажи. Крупные игроки используют такие площадки для решения задач по масштабированию бизнеса. Тем более что для роста здесь есть хорошие возможности. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, только за первое полугодие 2023 года продажи на интернет-площадках в России возросли на 20 процентов — до 2,7 триллиона рублей. Доля продаж на интернет-площадках в общем объеме розничных продаж в России уже приближается к 13 процентам. При этом продажи именно на отечественных торговых площадках составляют более 97 процентов от всего объема.