На борту самолета Пермь — Москва пассажиру стало плохо

Posted Сегодня, 03:29
Published Сегодня, 03:29
Modified Сегодня, 03:31
Updated Сегодня, 03:31
Во время полета из Перми в Москву одному из пассажиров стало плохо. По данным Properm.ru, человеку стало плохо примерно через час после взлета, ему оказали первую помощь врачи, находящиеся в самолете. Воздушное судно село в московском аэропорту на полчаса раньше расписания. Позже пассажира увезли медики, рассказал Properm.ru очевидец.
Речь идет о рейсе 6512 авиакомпании «Победа». Судя по табло аэропорта «Шереметьево», приземлиться воздушное судно должно было в 6:20, но в итоге село в 5:51.