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Published Сегодня, 03:29

Modified Сегодня, 03:31

Updated Сегодня, 03:31

На борту самолета Пермь — Москва пассажиру стало плохо

На борту самолета Пермь — Москва пассажиру стало плохо

28 марта 2024, 03:29
Фото: properm.ru
После приземления пассажира увезли врачи.

Во время полета из Перми в Москву одному из пассажиров стало плохо. По данным Properm.ru, человеку стало плохо примерно через час после взлета, ему оказали первую помощь врачи, находящиеся в самолете. Воздушное судно село в московском аэропорту на полчаса раньше расписания. Позже пассажира увезли медики, рассказал Properm.ru очевидец.

Речь идет о рейсе 6512 авиакомпании «Победа». Судя по табло аэропорта «Шереметьево», приземлиться воздушное судно должно было в 6:20, но в итоге село в 5:51.

Фото: properm.ru
#Аэропорт#Пермь#Самолет#Аэропорт пермь#Шереметьево
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