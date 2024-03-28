На борту самолета Пермь — Москва пассажиру стало плохо

Во время полета из Перми в Москву одному из пассажиров стало плохо. По данным Properm.ru, человеку стало плохо примерно через час после взлета, ему оказали первую помощь врачи, находящиеся в самолете. Воздушное судно село в московском аэропорту на полчаса раньше расписания. Позже пассажира увезли медики, рассказал Properm.ru очевидец.