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Updated Сегодня, 10:28

На экс-замначальника уголовного розыска одного из районов Перми напали на трассе

На экс-замначальника уголовного розыска одного из районов Перми напали на трассе

28 марта 2024, 09:01
Фото: t.me/komissr
Бывший силовик обратился в полицию после инцидента.

На трассе Пермь-Краснокамск напали на бывшего заместителя начальника уголовного розыска из Перми Айраса Кучукбаева. По данным Telegram-канала «КомиссарЪ», это случилось 19 марта, когда Кучукбаев ехал в сторону Краснокамска.

Его подрезали на Toyota Camry, а затем разбили стекла в машине. Личности нападавших уже установлены, утверждает источник Telegram-канала. Сам Кучукбаев после нападения обратился в травмпункт и написал заявление в полицию. 

Изданию SHOT Кучукбаев рассказал, что у него резаные раны лица, все происходило на дороге, при свидетелях. При этом полиция на место не приехала, так как не было экипажей: «Виновные не установлены, никаких мер не применяется», — утверждает бывший силовик.

На момент написания новости в ГУ МВД России по Пермскому краю не ответили на запрос Properm.ru о происшествии.

Видео: t.me/komissr

UPD:

В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю пояснили Properm.ru, что 19 марта в отдел полиции Кировского района Перми обратился мужчина с заявлением о конфликте на дороге. Сейчас проводится проверка, устанавливаются причастные к инциденту, выясняются обстоятельства случившегося.

#Видео#Мвд#Пермь#Полиция#Нападение#Пермская полиция
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