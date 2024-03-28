На экс-замначальника уголовного розыска одного из районов Перми напали на трассе

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
На трассе Пермь-Краснокамск напали на бывшего заместителя начальника уголовного розыска из Перми Айраса Кучукбаева. По данным Telegram-канала «КомиссарЪ», это случилось 19 марта, когда Кучукбаев ехал в сторону Краснокамска.
Его подрезали на Toyota Camry, а затем разбили стекла в машине. Личности нападавших уже установлены, утверждает источник Telegram-канала. Сам Кучукбаев после нападения обратился в травмпункт и написал заявление в полицию.
Изданию SHOT Кучукбаев рассказал, что у него резаные раны лица, все происходило на дороге, при свидетелях. При этом полиция на место не приехала, так как не было экипажей: «Виновные не установлены, никаких мер не применяется», — утверждает бывший силовик.
На момент написания новости в ГУ МВД России по Пермскому краю не ответили на запрос Properm.ru о происшествии.
UPD:
В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю пояснили Properm.ru, что 19 марта в отдел полиции Кировского района Перми обратился мужчина с заявлением о конфликте на дороге. Сейчас проводится проверка, устанавливаются причастные к инциденту, выясняются обстоятельства случившегося.