Небо окрасилось в желтый цвет в Благовещенске

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В ночь на 28 марта юго-западный циклон принес первый дождь в Благовещенск и на юге Амурской области. В городе выпало около семи литров осадков на каждый квадратный метр, что составляет 67% средней нормы для марта. Синоптики отметили необычный желто-оранжевый цвет облаков, который характерен для весенних циклонов в Приамурье, пишет 360tv.ru.
По словам пресс-службы, это связано с тем, что при перемещении через Монголию и Китай воздушные потоки поднимают пыль, песок и крошечные частицы земли, которые еще не покрыты растительностью.
Вечером 27 марта в Китае и Монголии были зафиксированы песчаные бури различной силы. Амурский Гидрометцентр предупредил о возможном выпадении «грязных» осадков.