Небо окрасилось в желтый цвет в Благовещенске

В ночь на 28 марта юго-западный циклон принес первый дождь в Благовещенск и на юге Амурской области. В городе выпало около семи литров осадков на каждый квадратный метр, что составляет 67% средней нормы для марта. Синоптики отметили необычный желто-оранжевый цвет облаков, который характерен для весенних циклонов в Приамурье, пишет 360tv.ru.