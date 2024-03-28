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Определены УК и ТСЖ Прикамья, встретившие весну с самыми высокими долгами за тепло

28 марта 2024, 10:09
В Пермском филиале АО «ЭнергосбыТ Плюс» составили список управляющих компаний (УК) и товариществ собственников жилья (ТСЖ) в Перми, Березниках, Чайковском, Лысьве и Краснокамске, которые накопили к марту 2024 года самую высокую задолженность за тепло и горячую воду перед компаниями «Т Плюс».

В отношении этих организаций направлены судебные иски о взыскании долгов.

Лидерами списка должников среди УК являются: ООО «УК „Выбор“ (Лысьва) (ИНН 5918216796), накопившая задолженность более 8 млн руб.; березниковское ООО „Комбинат комплексного обслуживания“ (ИНН 5906157994), с долгом в 5,9 млн рублей и пермское ООО „Жилищный фонд“ (ИНН 5948040677) — 5,8 млн рублей.

Среди товариществ собственников жилья первыми по величине задолженности стали пермские ТСЖ: «Кабельщиков, 17» (ИНН 5907030045) — 5,9 млн рублей, ТСЖ «Октябрьский» (ИНН 5904134977) — 3,5 млн руб. и ТСЖ «Веденеева, 16» (ИНН 5907021562) — 3,4 млн рублей.

Общая сумма задолженности УК, представленных в антирейтинге, превышает 40,7 млн руб., ТСЖ — 62,8 млн рублей.

«Чаще всего качество услуг по управлению жилым домом, которые оказывают фигуранты таких антирейтингов, такого же низкого уровня, как и их платежная дисциплина в отношениях с теплоснабжающей организацией. Поэтому мы рекомендуем жителям домов, находящихся на обслуживании таких организаций, задавать управдомам неудобные, но уже давно назревшие вопросы, ведь, как правило, пострадавшей стороной становятся именно жители», — сообщила Екатерина Бикаева, директор по работе с дебиторской задолженностью Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».

#Новости компаний#Экономика
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