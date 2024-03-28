Определены УК и ТСЖ Прикамья, встретившие весну с самыми высокими долгами за тепло

«Чаще всего качество услуг по управлению жилым домом, которые оказывают фигуранты таких антирейтингов, такого же низкого уровня, как и их платежная дисциплина в отношениях с теплоснабжающей организацией. Поэтому мы рекомендуем жителям домов, находящихся на обслуживании таких организаций, задавать управдомам неудобные, но уже давно назревшие вопросы, ведь, как правило, пострадавшей стороной становятся именно жители», — сообщила Екатерина Бикаева, директор по работе с дебиторской задолженностью Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».