Отказ Роспатента в правах Матросова на фразу «Счастье не за горами» будет обжалован

Инсталляция была возведена на берегу Камы в 2009 году. Права на арт-объект до 2017 года не были на за кем закреплены, в целях регулярного ремонта после 2017 года «Счастье не за горами» перешло в собственность города. В 2023 году бизнесмен Алексей Мальцев получил патент на фразу с правом на выпуск продукции с одноименным знаком. Российский художник выступил против использования выражения в качестве товарного знака.