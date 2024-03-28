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Отказ Роспатента в правах Матросова на фразу «Счастье не за горами» будет обжалован

Отказ Роспатента в правах Матросова на фразу «Счастье не за горами» будет обжалован

28 марта 2024, 05:56
Фото: properm.ru
Федеральная служба по интеллектуальной собственности не признала словосочетание творческим трудом российского художника Бориса Матросова.

Решение Роспатента отказать в правах создателя арт-объекта «Счастье не за горами» Борису Матросову в правах на одноименное выражение будет обжаловано в Суде по интеллектуальным спорам. Об этом сообщил корреспонденту Properm.ru адвокат, патентный поверенный, управляющий партнер Адвокатского бюро «Ахметов, Хозяйкин и Партнеры» Роман Ахметов.

По словам Ахметова, в законе есть основание для прекращения правовой охраны товарного знака — это наличие исключительного права на произведение у другого человека, то есть известность произведения или его названия на территории России. В этом случае нельзя регистрировать товарный знак, который тождественен самому этому произведению, либо его названию.

Пермский арт-объект «Счастье не за горами» представляет собой инсталляцию из объемных буквы, его названием является одноименная фраза. Следовательно, закон должен быть применен следующим образом — если на территории РФ есть известное произведение, в данном случае это арт-объект «Счастье не за горами», то другие лица должны воздерживаться от регистрации товарного знака, который совпадает с названием этого произведения.

Инсталляция была возведена на берегу Камы в 2009 году. Права на арт-объект до 2017 года не были на за кем закреплены, в целях регулярного ремонта после 2017 года «Счастье не за горами» перешло в собственность города. В 2023 году бизнесмен Алексей Мальцев получил патент на фразу с правом на выпуск продукции с одноименным знаком. Российский художник выступил против использования выражения в качестве товарного знака.

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