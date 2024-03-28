properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:35

Published Сегодня, 16:35

Modified Сегодня, 16:37

Updated Сегодня, 16:37

Перенесённый на октябрь концерт группы «Комсомольск» не состоится

Перенесённый на октябрь концерт группы «Комсомольск» не состоится

28 марта 2024, 16:35
Фото: официальное сообщество группы «ВКонтакте»
Перенесённый на октябрь концерт группы «Комсомольск» не состоится

Пермский концерт московской группы «Комсомольск», ранее перенесенный на октябрь 2024 года, не состоится. Участники коллектива заявили, что прекращают концертную деятельность. Такая информация появилась в соцсетях «Комсомольска».

Выступлений в рамках существующего состава «Комсомольска» больше не планируется. Отмечается, что между участниками группы давно «нарастают противоречия».

Концерт коллектива должен был пройти в пермской частной филармонии «Триумф» 14 марта. Причиной отмены были названы логистические сложности. При этом указано, что выступление состоится в октябре. «Все приобретенные ранее билеты останутся действительными и в октябре», — сообщали организаторы.

В своем весеннем туре музыканты должны были выступить в Москве, Екатеринбурге, Перми, Самаре, Уфе и Санкт-Петербурге. Концерт в столице состоялся, однако в Перми, Екатеринбурге и Уфе выступления перенесены.

В середине февраля в Telegram-канале «Прикамские витязи» появился пост с критикой участниц группы «Комсомольск». «На заукраинское и либеральное мнение этих певичек решительно плевать, очень быстро предадим их забвению, хотя я уверен, что вы и так эту группу не знаете. А вот на концертные площадки (которые пускают на сцену либеральное дерьмо и прочих) мы становимся всё злее и очень бы не хотелось, чтобы наша злость вышла за рамки интернета, просто провоцируют своей наглостью, гады», — сказано в посте.

В начале февраля в СМИ начала распространяться информация о некоем неофициальном списке запрещенных групп и артистов. Они якобы были включены в перечень за осуждение проведения СВО на Украине или критику российских властей. В перечень попала и группа «Комсомольск». 28 февраля музыканты группы опубликовали «ВКонтакте» пост, в котором рассказали о своей поездке в Мелитополь Запорожской области. Девушки рассказали, что спели в центре социально-психологической реабилитации, а затем выступили в Доме молодежи.

«Мы свой выбор сделали и хотим жить в своей стране, со своими людьми, со своими проблемами и своими радостями. И помогать людям всем, чем можем, а конкретно в нашем случае — песней», — сказано в сообщении «Комсомольска».

Читайте также:
Участник СВО требует отменить концерт Александра Малинина в Перми«Концерту быть!». Панк-группа «План Ломоносова» отменила перенос выступления в ПермиВечером в Перми эвакуировали посетителей и сотрудников ТРК «Семья»
#Пермь#Культура#Концерт#Триумф#Отмена#Отмена мероприятия
Подпишитесь
Стоимость первого этапа строительства нового моста через Каму оценили в 862 миллиона
Сегодня, 09:49
Суд рассмотрит иски юротдела к минкульту о премиях к 300-летию Перми в начале мая
Сегодня, 11:20
В этом году в Перми впервые за пять лет может пройти первомайская демонстрация
Сегодня, 08:52
Режиссер Любовь Мульменко о «Фрау»: «Я использую любовную коллизию как приманку»
Сегодня, 05:29
«Внимание! Опасность!» В Пермском крае упадут части ракеты, запущенной с «Байконура»
Сегодня, 06:29
В Перми с 1 апреля на месяц закроют трамвайный маршрут №3
Сегодня, 11:15
"