Перенесённый на октябрь концерт группы «Комсомольск» не состоится

Posted Сегодня, 16:35
Published Сегодня, 16:35
Modified Сегодня, 16:37
Updated Сегодня, 16:37
Пермский концерт московской группы «Комсомольск», ранее перенесенный на октябрь 2024 года, не состоится. Участники коллектива заявили, что прекращают концертную деятельность. Такая информация появилась в соцсетях «Комсомольска».
Выступлений в рамках существующего состава «Комсомольска» больше не планируется. Отмечается, что между участниками группы давно «нарастают противоречия».
Концерт коллектива должен был пройти в пермской частной филармонии «Триумф» 14 марта. Причиной отмены были названы логистические сложности. При этом указано, что выступление состоится в октябре. «Все приобретенные ранее билеты останутся действительными и в октябре», — сообщали организаторы.
В своем весеннем туре музыканты должны были выступить в Москве, Екатеринбурге, Перми, Самаре, Уфе и Санкт-Петербурге. Концерт в столице состоялся, однако в Перми, Екатеринбурге и Уфе выступления перенесены.
В середине февраля в Telegram-канале «Прикамские витязи» появился пост с критикой участниц группы «Комсомольск». «На заукраинское и либеральное мнение этих певичек решительно плевать, очень быстро предадим их забвению, хотя я уверен, что вы и так эту группу не знаете. А вот на концертные площадки (которые пускают на сцену либеральное дерьмо и прочих) мы становимся всё злее и очень бы не хотелось, чтобы наша злость вышла за рамки интернета, просто провоцируют своей наглостью, гады», — сказано в посте.
В начале февраля в СМИ начала распространяться информация о некоем неофициальном списке запрещенных групп и артистов. Они якобы были включены в перечень за осуждение проведения СВО на Украине или критику российских властей. В перечень попала и группа «Комсомольск». 28 февраля музыканты группы опубликовали «ВКонтакте» пост, в котором рассказали о своей поездке в Мелитополь Запорожской области. Девушки рассказали, что спели в центре социально-психологической реабилитации, а затем выступили в Доме молодежи.
«Мы свой выбор сделали и хотим жить в своей стране, со своими людьми, со своими проблемами и своими радостями. И помогать людям всем, чем можем, а конкретно в нашем случае — песней», — сказано в сообщении «Комсомольска».