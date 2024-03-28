Пермский пенсионер провел 50 лет за решеткой, а затем пошел на новое преступление

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
В Перми осудили 70-летнего мужчину за убийство. По данным пресс-службы краевого суда, мужчина пробыл в местах лишения свободы 50 лет, ранее его судили за изнасилование, убийство, причинение тяжких телесных повреждений, кражи.
В июне 2023 года он в очередной раз освободился из колонии, начал жить в квартире у знакомого. 31 декабря к ним в гости пришел знакомый. Мужчины начали выпивать. Позже владелец квартиры ушел, мужчины остались вдвоем.
Гость начал активно жестикулировать руками перед лицом пенсионера, что-то рассказывая. Это не понравилось пермяку. Он схватил собеседника за одежду, но получил два удара в лицо.
После этого пенсионер схватился за нож, которым ударил собутыльника в сердце. Пермяк пошел спать, не попытался помочь жертве. В суде пенсионер признался в преступлении, раскаялся, извинился перед женой и дочерью погибшего.
Суд приговорил пенсионера к 12 годам лишения свободы в колонии особого режима.