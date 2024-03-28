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В Перми за убийство осудили пенсионера, который пробыл за решеткой 50 лет

Пермский пенсионер провел 50 лет за решеткой, а затем пошел на новое преступление

28 марта 2024, 10:38
Фото: ideogram.ai

В Перми за убийство осудили пенсионера, который пробыл за решеткой 50 лет

Мужчина убил знакомого и отправился спать.

В Перми осудили 70-летнего мужчину за убийство. По данным пресс-службы краевого суда, мужчина пробыл в местах лишения свободы 50 лет, ранее его судили за изнасилование, убийство, причинение тяжких телесных повреждений, кражи.

В июне 2023 года он в очередной раз освободился из колонии, начал жить в квартире у знакомого. 31 декабря к ним в гости пришел знакомый. Мужчины начали выпивать. Позже владелец квартиры ушел, мужчины остались вдвоем.

Гость начал активно жестикулировать руками перед лицом пенсионера, что-то рассказывая. Это не понравилось пермяку. Он схватил собеседника за одежду, но получил два удара в лицо.

После этого пенсионер схватился за нож, которым ударил собутыльника в сердце. Пермяк пошел спать, не попытался помочь жертве. В суде пенсионер признался в преступлении, раскаялся, извинился перед женой и дочерью погибшего.

Суд приговорил пенсионера к 12 годам лишения свободы в колонии особого режима.

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