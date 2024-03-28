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Published Сегодня, 08:28

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Пермяк спас женщину, задыхающуюся в горящем автомобиле

Пермяк спас женщину, задыхающуюся в горящем автомобиле. Подвиг попал на видео

28 марта 2024, 08:28
Фото: vk.com/uk_akademicheskiy

Пермяк спас женщину, задыхающуюся в горящем автомобиле

Женщина уснула в машине после рабочего дня.

30-летний уроженец Чернушинского района Александр Дмитриев спас женщину, которая задыхалась в горящем автомобиле. Мужчина переехал в Екатеринбург два года назад. Утром 26 марта он по ошибке вышел на работу на час раньше, сообщает 59.RU.

Сначала Александр увидел дым, а затем увидел горящий автомобиль. Внутри он увидел какие-то движения, поэтому решил подбежать и открыть дверь. Было так много дыма, что лицо человека не удавалось распознать. Он крикнул «Выходи, машина горит». Однако девушка не двигалась, поэтому он вытащил ее силой.

Пострадавшая была в сознании, но плохо соображала из-за того, что надышалась дымом. В автомобиле больше никакого не было. Вечером женщина позвонила пермяку и рассказала, что работает в доставке. Вечером приехала к дому, припарковала машину и задремала.

Видео: vk.com/uk_akademicheskiy
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