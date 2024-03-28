Пермяк спас женщину, задыхающуюся в горящем автомобиле. Подвиг попал на видео

Сначала Александр увидел дым, а затем увидел горящий автомобиль. Внутри он увидел какие-то движения, поэтому решил подбежать и открыть дверь. Было так много дыма, что лицо человека не удавалось распознать. Он крикнул «Выходи, машина горит». Однако девушка не двигалась, поэтому он вытащил ее силой.