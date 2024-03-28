Пермяк спас женщину, задыхающуюся в горящем автомобиле. Подвиг попал на видео

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
30-летний уроженец Чернушинского района Александр Дмитриев спас женщину, которая задыхалась в горящем автомобиле. Мужчина переехал в Екатеринбург два года назад. Утром 26 марта он по ошибке вышел на работу на час раньше, сообщает 59.RU.
Сначала Александр увидел дым, а затем увидел горящий автомобиль. Внутри он увидел какие-то движения, поэтому решил подбежать и открыть дверь. Было так много дыма, что лицо человека не удавалось распознать. Он крикнул «Выходи, машина горит». Однако девушка не двигалась, поэтому он вытащил ее силой.
Пострадавшая была в сознании, но плохо соображала из-за того, что надышалась дымом. В автомобиле больше никакого не было. Вечером женщина позвонила пермяку и рассказала, что работает в доставке. Вечером приехала к дому, припарковала машину и задремала.