По делу о мошенничестве в ЖСК «Култаево» утверждено обвинительное заключение

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:03
Updated Сегодня, 15:03
Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве в сфере долевого строительства в ЖСК «Култаево». Подробности сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следствия, в период с сентября 2020 г. по октябрь 2021 г. обвиняемый, незаконно привлек денежные средства граждан в сумме более 100 млн рублей для строительства многоквартирного дома в с. Култаево. Также он путем обмана и злоупотребления доверием похитил вексель на сумму более 1,8 млн рублей, полученный от гражданина в счет приобретения в данном жилом доме квартиры, которая на тот момент уже была продана другому лицу.
Речь идет об Константине Редькине, который был председателем правления ЖСК «Култаево» с 7 июля 2017 года по 21 марта 2022 года.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего председателя ЖСК «Култаево». Он обвиняется по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Уголовное дело будет направлено в Кировский районный суд Перми для рассмотрения по существу.