По делу о мошенничестве в ЖСК «Култаево» утверждено обвинительное заключение

По версии следствия, в период с сентября 2020 г. по октябрь 2021 г. обвиняемый, незаконно привлек денежные средства граждан в сумме более 100 млн рублей для строительства многоквартирного дома в с. Култаево. Также он путем обмана и злоупотребления доверием похитил вексель на сумму более 1,8 млн рублей, полученный от гражданина в счет приобретения в данном жилом доме квартиры, которая на тот момент уже была продана другому лицу.