Потребление мяса в России достигло рекордного уровня в 2023 году

Большинство продаж пришлось на курятину и свинину, так как эти продукты имеют высокий спрос в России. Хотя показатель в 80,8 кг превышает рекомендованный норматив Минздрава, это компенсирует недостаток других продуктов в рационе людей. Ожидается, что потребление мяса будет продолжать расти в течение следующего года, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».