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Потребление мяса в России достигло рекордного уровня в 2023 году

28 марта 2024, 06:44
В прошлом году в России каждый житель употребил в среднем 80,8 кг мяса. Это самое большое потребление за всю историю страны. Свою точку зрения высказали эксперты из Россельхозбанка.

Большинство продаж пришлось на курятину и свинину, так как эти продукты имеют высокий спрос в России. Хотя показатель в 80,8 кг превышает рекомендованный норматив Минздрава, это компенсирует недостаток других продуктов в рационе людей. Ожидается, что потребление мяса будет продолжать расти в течение следующего года, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Мы ожидаем, что в 2024 году будет установлен новый рекорд — 83 кг», — прокомментировал Андрей Дальнов, главный отраслевой аналитик Россельхозбанка.

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