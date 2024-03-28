Потребление мяса в России достигло рекордного уровня в 2023 году

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
Modified Сегодня, 06:46
Updated Сегодня, 06:46
Большинство продаж пришлось на курятину и свинину, так как эти продукты имеют высокий спрос в России. Хотя показатель в 80,8 кг превышает рекомендованный норматив Минздрава, это компенсирует недостаток других продуктов в рационе людей. Ожидается, что потребление мяса будет продолжать расти в течение следующего года, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
«Мы ожидаем, что в 2024 году будет установлен новый рекорд — 83 кг», — прокомментировал Андрей Дальнов, главный отраслевой аналитик Россельхозбанка.