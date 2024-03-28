Признан банкротом совладелец пермской аптечной сети Николай Шаврин

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
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Updated Сегодня, 10:01
Арбитражный суд Пермского края своим сегодняшним решением признал банкротом совладельца аптечной сети «Аптека от склада» Николая Шаврина. В отношении него введена процедура реализации имущества, свидетельствует карточка дела, на что первым внимание обратил «Коммерсант-Прикамье».
Согласно материалам дела, на дату подачи заявления сумма задолженности, которая не оспаривается должником, составляет 4,273 млрд рублей.
Ранее банкротом был признан деловой партнер Шаврина Андрей Годовалов.
Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО «Годовалов» — головную компанию холдинга «Аптека от склада», которая находится в стадии ликвидации.
В декабре фармацевтов Андрея Годовалова и Николая Шаврина в рамках исковых требований ПАО «Сбербанк» арестовали недвижимость и транспортные средства.
Согласно данным судебного дела, у Годовалова арестовали два земельных участка площадью 1200 и 1030 кв. м, нежилое двухэтажное здание площадью 182,7 кв. м, жилое помещение площадью 426,1 кв. м, а также транспортные средства, среди которых внедорожник Land Rover. Все имущество фармацевта расположено в Кировском районе Перми. Годовалов сумму требований к себе оценивает в 4,2 млрд руб.
У Николая Шаврина арестовали только гостевой дом площадью 361 кв. м в Полазненском городском поселении. Сумма исковых требований к Николаю Шаврину, по его мнению, составляет около 4,1 млрд руб.
В ноябре Арбитражный суд Пермского края принял решение взыскать в пользу ПАО «Сбербанк» 181,9 млн рублей с ООО «Годовалов» — головной компании холдинга «Аптека от склада». Сумма включает просроченный основной долг (175,6 млн рублей) и неустойку (6,2 млн рублей).
К ООО «Годовалов» предъявлены иски о взыскании более 4,6 млрд рублей в пользу контрагентов.